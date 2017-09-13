В «ЛНР» открыли «экспертный совет» для регистрации религиозных организаций

Решать, быть или не быть религиозной организации будет особая «религиоведческая экспертиза»

В оккупированном Луганске начал работу так называемый «экспертный совет по государственной регистрации религиозных организаций». Об этом говорится в сообщении «министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР».

Совет создали для того, чтобы проводить религиоведческую экспертизу каждой религиозной организации и решать, может ли такая структура существовать в «ЛНР».

Называющий себя начальником «отдела по делам религиозных организаций и духовности Минкультуры «Андрей Лицоев сообщил, что перед подачей документов на регистрацию в «министерстве» всем «руководителям религиозных организаций необходимо пройти обязательную консультацию и получить заключение религиоведческой экспертизы».

Ранее сообщалось, что сотрудники «МГБ ЛНР» пресекли деятельность незарегистрированной в «республике» религиозной организации «Свидетели Иеговы», члены которой, по мнению силовиков, оказывали помощь СБУ и «неонацистским группировкам».