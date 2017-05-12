МВОТ обеспокоено экологическим положением в Донбассе

Черныш считает, что вопрос экологии в Луганской и Донецкой областях нужно ставить на переговорах в Минске

Во время межведомственного совещания по решению проблемных вопросов в сфере экологии Донбасса министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заслушал информацию о мероприятиях, направленных на восстановление экологии Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр МВОТ.

«Нужно в кратчайшие сроки провести экологический мониторинг на Донбассе, определить основные проблемы и в краткосрочной перспективе при поддержке профильных министерств реализовать меры, направленные на восстановление экологической сферы на Востоке Украины», — отмечается в сообщении.

На совещании высказали опасение, что после рейдерского захвата предприятий ОРДЛО Украина не может осуществлять нормальный мониторинг экологических норм и стандартов. Отмечается критическая ситуация с затопленными шахтами на оккупированных территориях. Там уровень воды почти достиг предельно допустимого значения и требует принятия профилактических мер. В Министерстве предлагают требовать немедленного допуска к затопленным шахтам международных экспертов, незамедлительной откачки воды.

Ирина Геращенко проинформировала присутствующих о сложной ситуации с ведением ремонтных работ на предприятиях возле линии разграничения. Хотя этот вопрос постоянно поднимается во время дискуссий в Минске, украинская сторона до сих пор не получила от России или ОРДЛО гарантий безопасности для ремонтных бригад.

«В связи с обстрелами со стороны незаконных вооруженных формирований, на ряде предприятий нарушен производственный цикл, что может иметь негативные последствия для экологии региона и безопасности местных жителей», — отметила Первый вице-спикер.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация вокруг фенольного завода ТОВ «НВО «Инкор и Ко», который находится возле г. Торецк, и Донецкой фильтровальной станции, находящейся возле с. Крутая Балка. На этих предприятиях содержатся опасные для человека и природы вещества, и повреждение контейнеров, где они хранятся, грозит экологической катастрофой.

Поэтому ключевым остается вопрос безопасности региона, мониторинг представителей миссии СММ ОБСЕ, соблюдение режима тишины вокруг инфраструктурных и экологически опасных объектов.

С целью улучшения сложившейся ситуации было решено поручить представителям Донецкой и Луганской разработать план мероприятий для спасения Донбасса от экологической катастрофы.