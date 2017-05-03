Донбасс на пороге экологической катастрофы

Эксперты прогнозируют, что в будущем Донбасс может стать зоной техногенного бедствия

Инженеры, горняки и экологи обеспокоены состоянием окружающей среды в зоне ведения боевых действий. «Это будет 15 тыс. квадратных километров соленых болот, с разрушенными трубопроводами, шоссейными и железными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием собственных источников питьевой воды. Процесс деградации будет сопровождаться десятками локальных гидроударов, эквивалентных землетрясениям в 3–4 балла, влекущих разрушение коммуникаций и строений», – сообщает «Газета.ru».

Причина возможных проблем – остановка шахт с последующим прекращением откачки воды из выработок. В результате происходит подъем шахтных вод и затопление нижних горных горизонтов. Такая вода делает непригодными источники водоснабжения на оккупированных территориях и поступает в Северский Донец.

Источник утверждает, что специалисты давно прогнозировали развитие подобного сценария, но военные действия только ускорили процесс деградации.