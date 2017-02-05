Обвинительный акт Ефремову передали в суд — ГПУ

ГПУ направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении главы фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва Александра Ефремова.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

Ефремов подозревается в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве захвата здания управления СБУ в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; содействии в создании и деятельности террористической организации ЛНР, а также в государственной измене.

3 января Ефремову и его адвокатам вручили обвинительный акт.

Напомним, 30 июля глава ГПУ Юрий Луценко сообщил о задержании Александра Ефремова.