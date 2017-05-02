Жадан и дети. Как школьники Станицы учителей учили

Дети из Станицы Луганской стали звездами EdCamp Ukraine 2017

Особыми гостями на масштабной учительской (не)конференции EdCamp Ukraine 2017 в Харькове были школьники Станично-Луганского района. Их «сборный класс» помогал оценивать открытые уроки самых продвинутых педагогов страны. А еще участие ребят помогало всем еще раз ощутить, что Украина – единая, и Луганщина – ее неотъемлемая часть.

Александр Белокобыльский, «РГ»

«Таких уроков хочется еще!»

Учителя, которых отобрал оргкомитет, выступали в роли супергероев. Это отчасти правда – желающих показать свои наработки на открытом уроке было больше 60, а отобрано всего четыре. Ребята из прифронтового района были «экспертной группой» (или правильней сказать фокус-группой?) на уроках математики, украинского языка, английского и роботехники.

– Суперспособность есть не только у ваших педагогов, но и у вас. Знаете какая? Вы умеете концентрироваться. Люди входят, выходят, вокруг работают операторы, фотографы… А вы – на уроке, – хвалила ребят модератор после урока украинского.

Но права она лишь отчасти. Тут главная заслуга все же учительницы, Натальи Драган из Сокаля Львовской области.

«Я бы сам хотел так поучиться», – делились впечатлениями журналисты после урока «Сложное предложение: весна, любовь, детектив».

– Ожидали вы побывать на таком уроке?

– Нет! Не ожидали! Ожидали, что будет – так вот (мальчишка руками перед собой обозначает «прямую дорогу»): парта, сядем…

– Хочется побывать на таком уроке еще раз!

Урок шел не 45 минут, а час, но закончился он неожиданно – никто не заметил, как пролетело время. Занятие шло в форме соревнования между тремя командами, так что отвлекаться на каких-то там операторов было опасно – команда стратит. Названия своим командам станичанские школьники выбрали говорящие: «Патріоти», «Переможці» и «Фенікс».

«Мы – это Украина!»

– Те дети, которых мы привезли сегодня, – это наши звездочки. Среди них победители олимпиад, всеукраинских литературных конкурсов, наших районных и областных конкурсов. Мы не могли упустить шанс привезти их сюда, потому что это важно для них. Это, я считаю, для них большой толчок в жизни, очень ценный опыт, – говорит Ирина Прибинская из районного отдел образования Станично-Луганской райадминистрации.

Она добавляет, что на самом деле было трудно отобрать 15 детей для участия в (не)конференции, «потому что у нас все самые лучшие». Представители района, в том числе и педагоги, впервые принимают участие в таком масштабном мероприятии. На EdCamp в Харьков съехались 650 учителей со всей Украины, делились опытом эксперты образования из 20 стран! Приняли участие в работе министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, губернатор Харьковской области Юлия Светличная…

Ирина Прибинская говорит, что их делегация много идей подсмотрела уже на первом уроке – математике и что их ребятам все это очень нравится: «мы приедем – расскажем, мы хотим, чтобы такое было и в наших школах».

– Но самое важное – сам факт, что они здесь, на (не)конференции такого уровня, где с ними работают лучшие учителя, где они познакомились с известными людьми. Это помогает интегрировать наших детей в образовательное пространство всей Украины. Потому что Станица Луганская – это Украина, и мы не хотим быть «где-то там на линии разграничения какая-то Станица». Мы – это Украина, и наши дети – такие же точно, как дети из Львова, Киева или Одессы. И такие мероприятия, где мы все вместе, – это очень важно, – говорит Ирина Прибинская.

«В Харькове чувствуешь себя свободней»

Эта поездка детей из прифронтового района на EdCamp – заслуга Благотворительного фонда Сергея Жадана. Знаменитый писатель Сергей Жадан – харьковчанин, который родился и вырос на Луганщине. Его фонд давно и много помогает детским учреждениям вдоль всей линии соприкосновения – от Мариуполя до Станицы Луганской.

Книги (которых всегда не хватает), игрушки (которым всегда рады), прочие полезные вещи (вплоть до бытовой техники для интернатов в Кременной и Новоайдаре) – не единственная помощь. В школах Станично-Луганского района, например, не так давно завершился творческий конкурс на лучшую рецензию на современную детскую прозу.

– Идея привезти детей именно из Станицы возникла, когда наши друзья из PR-агентства Bagels & Letters рассказали о предстоящем EdCamp Ukraine 2017 в Харькове. Помимо открытых уроков, на которых ребята помогают оценивать наработки учителей, дети побывали на экскурсии в Литературном музее, в пресс-центре «Накипело», в воскресенье – велоэкскурсия, встреча с Гамлетом (известный харьковский художник-стрит-артист. – РГ), – рассказывает Ирина Куницына, исполнительный директор Благотворительного фонда Сергея Жадана.

Сбор средств на поездку (проживание, питание) был организован через страницу фонда в Facebook, с арендой автобуса помогла Харьковская областная госадминистрация («большое спасибо лично Юлии Светличной», говорит Ирина Куницына).

С самими школьниками общаемся после урока украинского. О том, каково это учиться, когда каждый вечер слышна артиллерийская канонада, они говорят не очень охотно: «Да все у нас нормально, привыкли уже. Хотя да, чувствуется война – тут в Харькове все совсем по-другому, чувствуешь себя легче, свободней». Про свободное время дома вопрос – да, ходить гулять в лес, в посадки нельзя (могут быть мины, растяжки), «но иногда ходим, слава богу, живы».

Новые друзья ждут на Львовщине

– Урок очень понравился. У Натальи Ивановны такой интересный подход! Серьезно, мы сами не думали, что не будем отвлекаться на внешние факторы, – говорит Наташа Колмычек из Широковской школы. – Урок в форме квеста – как будто просто играешь в увлекательную игру. На математике тоже было интересно, с элементами соревнования, но не так, как на украинском. Украинский больше понравился.

При этом тема, была не так, чтобы легкая. Педагог Наталья Драган работой своих станичанских учеников тоже довольна. Почему она выбрала для открытого урока именно эту непростую тему – сложное предложение?

– Українська мова – дуже важливий предмет для зовнішнього оцінювання. Найважливіший: якщо українську мову не здав – то решта можна не здавати. На кожен факультет, куди поступає дитина, потрібна українська мова. Синтаксис займає третину всіх завдань української мови. Дітям дуже важко дається. Я хотіла їм показати, що кожен урок, навіть найскладніший, може бути в ігровій формі і може бути цікавий. Якщо вчитель продовжить те, що ми почали тут, – то вони дуже швидко вивчать і підготуються до зовнішнього оцінювання дуже гарно.

А помимо собственно урока, Наталья Драган привезла детям с Луганщины письма от их сверстников из Сокаля. Артем Стахов из Нижнетепловской школы одним из первых открыл конверт, еще на уроке. «Прикинь, мне 11-классница написала!» – громким шепотом делится он с соседом по парте. После урока спрашиваю, о чем им пишут.

– Желают нам, чтобы скорее настал мир, чтобы земля наша вся воссоединилась. Желают нам добра. Зовут приезжать к ним в гости на Львовщину, сами хотят к нам в гости приехать, хотят побольше пообщаться. На самом деле неожиданно, но приятно! Никто ни с кем не знаком – а тут раз!.. – говорит Артем.

И вот эти письма дружбы от незнакомых мальчишек и девчонок с другого конца страны – они, может быть, даже важнее всего остального. Потому что единство страны начинается как раз с общения и дружбы людей Востока и Запада.

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Проект профінансовано з коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади