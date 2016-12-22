Светлодарская дуга. В чем причина обострения?

Председатель комитета по иностранным делам Европарламента Элмар Брок считает эскалацию боевых действий на Донбассе странным развитием событий. Об этом он заявил в интервью DW, передают «Новости Донбасса».



«Это странное развитие. Так как часть тяжелых вооружений, к сожалению, недостаточная, была отведена (от линии соприкосновения. — Ред.), образовалась серая зона, в которую проникают солдаты с обеих сторон. Таким образом стороны приближаются друг к другу и доходит до прямых столкновений с использованием ручного оружия, что приводит к все большему количеству жертв. Когда происходит непосредственное сближение, погибает больше людей, чем когда стреляют из гранатометов, а люди при этом находятся в своих укрытиях. Выходит, то, что было задумано как нечто положительное, имеет теперь на практике такие негативные последствия. Я вижу, что ответа на вопрос, как это можно исправить, нет. Я думаю, что это серьезная проблема, которую мы имеем со структурой серой зоны», — пояснил он.

При этом он считает, что должны быть найдены пути, которые предотвращают инфильтрацию этой территории. «Это возможно и необходимо было бы обеспечить, прежде всего, силами миссии наблюдателей ОБСЕ. Но, к сожалению, они, согласно соответствующим правилам и предписаниям по безопасности, должны завершать свою работу в 18.00. А этот процесс проникновения (бойцов в серую зону. — Ред.) происходит тогда, когда ОБСЕ уже нет на месте. То есть после 18 часов начинается война, когда ОБСЕ возвращается в свои казармы. И эта ситуация, в перспективе неприемлемая», — уверен Брок.

Напомним, ранее боевики предприняли попытку наступления на Светлодарской дуге. После боя, произошедшего 18 декабря боевики, отступая, оставили военное снаряжение и имущество российского производства. Также на месте боя найдены паспорта РФ.

20 декабря после проведения минометного обстрела силами трех штурмовых групп численностью по 3-5 человек боевики осуществили новую попытку выбить украинские подразделения с позиций на Светлодарской дуге.

По данным секретаря СНБО Александра Турчинова, ВСУ в ходе контратаки на Светлодарской дуге продвинулись вперед и заняли новые позиции.