ДТП в Харькове. Число погибших возросло до шести человек

В центре Харькова автомобиль Lexus въехал в толпу людей. Виновница ДТП арестована

Шесть человек погибли в результате ДТП, произошедшего вечером 18 сентября в Харькове. Об этом сообщила глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 2 находятся в тяжелом состоянии», – написала Светличная.

Ранее в Нацполиции Украины сообщали о пяти погибших.

Согласно сообщению, автомобиль Lexus въехал в группу людей, которые стояли на тротуаре и ждали зеленого света светофора. Авария произошла на улице Сумской.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Водитель-виновник ДТП задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса, — говорится в сообщении.

Харьковское издание NewsRoom назвало имя водителя Lexus RX 350, под колесами которого погибли шесть человек. Им оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена Зайцева. Эту информацию подтвердили несколько источников.

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп Антон Геращенко, девушка управляла автомобилем, записанном на ее отца. Как сообщили в патрульной полиции, Зайцева на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в крови.

Позже стало известно, что суд арестовал Елену Зайцеву, совершившую смертельное ДТП в Харькове. Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

«Прежде всего соболезнования семьям погибших – 6 людей убиты – в Харькове, 20-летней женщиной, проигнорировавшей красный свет светофора на перекрестке! Пятеро, в числе которых беременная женщина, находятся в больнице с тяжелейшими травмами». — написал он.

В сообщении подлечивается, что виновница ДТП арестована.

«Виновница задержана полицией и арестована судом. Полиция проводит расследование, изучает, в том числе, роль водителя второй машины, участвовавшей в ДТП, — по результатам которого, надеюсь, суд примет адекватное тяжести совершенного каждым из них решение», — сообщил Аваков.