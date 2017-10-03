Студенты из «ЛНР» приняли участие во флешмобе и показали, как нужно одеваться

Учащиеся фейкового вуза из Луганска танцевали на улице и призывали сверстников одеваться согласно дресс-коду

28 сентября студенты фейкового Луганского национального университета (ЛНУ) имени Владимира Даля перед зданием первого корпуса вуза провели танцевальный флешмоб, которым пытались обратить внимание на проблему несоблюдения прочими студентами официального дресс-кода в учебных заведениях. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По данным пресс-службы вуза, в мероприятии приняли участие 80 студентов. Согласно задумке организаторов, юноши и девушки разбились на две группы, символизировавшие людей, которые одеваются согласно дресс-коду, и людей, которые его нарушают. Одна группа танцевала современный танец, а вторая – классический.

«Учитывая, что Далевский университет – это бренд, который известен везде, мы призываем наших студентов держать марку и при этом показывать, что они гордятся званием далевца. Думаю, что все поддержат нашу идею», — отметила председатель профсоюзной организации студентов «ЛНУ» Ольга Старикова.

«Я за то, чтобы был официальный стиль. Девочки должны ходить в платье, либо в блузке и юбке, а мальчики – в костюмах, чтобы выглядеть представительно», — уверена второкурсница «Института юриспруденции и международного права» Ирина Вольвак.

Кроме того, участники мероприятия распространили по всем факультетам и институтам фейкового вуза более 1 тыс. памяток «В чем ходить в Далевский университет?».

Согласно этой памятке, для девушек в университете допустима средняя длина рукава, расклешенные юбки и классические платья. Юноши могут приходить на занятия в строгих деловых костюмах, рубашка, поло и брюках, закрывающих щиколотку. Примерно так выглядели участники флешмоба, которые демонстрировали соблюдение дресс-кода. Можно ли студентке «Даелвского университета» надевать брюки или классические джинсы, памятка не говорит.