В «ЛНР» рассказали, как дозвониться на номера экстренных служб

«Министр связи» так называемой «ЛНР» рассказал, как жители оккупированных территорий могут дозвониться на номера экстренных служб и в Украину

«Министр связи и массовых коммуникации ЛНР» Михаил Сурженко проинструктировал жителей ОРЛО о том, как позвонить на номера экстренных служб в условиях оккупации. Об этом сообщает сепаратистское информационное агентство «Исток».

«Сейчас наши жители могут дозвониться на экстренные службы: 101, 102, 103, 104 либо купив пакет «Лугакома» – нашей сотовой связи, где этот вопрос давно урегулирован. Либо со стационарных номеров бывшего «Укртелекома», так же это всё сделано на «Луганской телефонной компании». В виду того, «Луганская телефонная компания» является управляющей теперь структурой для «Укртелекома», то всеобщим образом сделан доступ на экстренные службы. То есть со всех стационарных телефонов на территории ЛНР можно дозвониться на номера экстренных служб, при этом необходимо набирать 01, 02, 03 и 04», — говорится в сообщении.

Если нужно позвонить на территорию, подконтрольную Украине, то в «ЛНР» советуют воспользоваться мобильным оператором «МТС» или стационарными телефонами «Луганской телефонной компании». Те, кто раньше пользовался «Укртелекомом» звонить за пределы ОРДЛ не могут.

Напомним, что 7 апреля боевики «ЛНР» захватили Луганский «Укртелеком», и компания перестала работать на оккупированной территории.