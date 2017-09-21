Программа «Доступное жилье» стала еще доступнее, — Министерство регионального развития

Кабмин упростил процедуру выделения помощи для переселенцев по жилищной программе

Правительством принято постановление, согласно которому упрощается процедура предоставления государственной помощи для переселенцев по программе «Доступное жилье». Об этом заявил вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, комментируя принятие правительственного постановления, — сообщает его пресс-служба.

По его словам, постановление разработано во исполнение Закона «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства».

Откорректирован порядок, по которому государство будет оказывать поддержку по оплате до 50% стоимости жилья для участников АТО и внутренне перемещенных лиц и 30% для других категорий населения.

«Программа «Доступное жилье» будет распространятся, в первую очередь, на две категории граждан — участников АТО и вынужденно переселенных лиц. Предложенные изменения сделают возможной 50% компенсацию стоимости на приобретение жилья, а также упростят перечень документов, которые необходимо подавать внутренне перемещенными лицам», — отметил Г.Зубко.

Также право на государственную поддержку получат не только граждане, находящиеся на квартирном учете, но и те, которые не имеют в собственности жилья либо имеют в собственности жилплощадь, которая не превышает 13,65 кв. м.

Для переселенцев предусмотрено право на участие в программе при условии, что они не имеют в собственности жилья, находящегося на подконтрольной территории Украины.