В «ЛНР» предложили доносить на педагогов

Луганчанам предлагают сообщать о фактах вымогательства в учебных заведениях

Общественное движение «Мир Луганщине» просит жителей оккупированной территории сообщать о фактах вымогательства в учебных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«В октябре проект «Горячая линия» общественного движения (ОД) «Мир Луганщине» просит жителей сообщать о различных фактах вымогательства денег в школах, садах, вузах и других образовательных учреждениях», — говорится в сообщении.

По мнению руководителей «Мира Луганщине», это позволит «остановить незаконные действия администраций учебных заведений».

Подчеркивается, что под «вымогательством» подразумеваются сборы в фонды школы и класса, подарки на дни рождения и праздники. При этом так называемое «министерство образования ЛНР» заявляло, что подобные сборы денег с родителей незаконные.

В общественной организации призвали «проявлять бдительность», а не «покорно отдавать собственные деньги на сомнительные цели».