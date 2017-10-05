Уголь из ОРДЛО попадает в Польшу

Добытый на отжатых шахтах антрацит с оккупированной территории вывозят в Россию, а потом продают в третьи страны, в частности, в Польшу

Антрацит, добытый в ОРДЛО на полулегальной основе попадает в Польшу. Вырученные деньги достаются главарю группировки «ЛНР» Игорю Плотницкому. Об этом сообщает в сегодняшнем номере польское издание Dziennik Gazeta Prawna, — пишет «Укринформ».

В сообщении говорится, что с оккупированной территории уголь вывозят в Россию, где ему присваивают фальшивый сертификат о происхождении. Уже после этого антрацит вывозят в Польшу. В частности, экспортом в Польшу антрацита из ОРДЛО занимается фирма Doncoaltrade, зарегистрированная в городе Катовице в 2012 году. В польском государственном реестре ее председателем и основным акционером является Александр Мельничук, который в течение определенного времени был «заместителем министра энергетики и угольной промышленности ЛНР». Акционером фирмы также был Роман Зюков — сын бывшего первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия Зюкова. Однако, один из ассистентов Романа Зюкова сообщил, что тот продал Мельничуку свою долю в компании еще в 2014 году.

«Мельничук отправляет в Россию уголь из шахт, которые он контролирует, и от лиц, занимающихся копанками. Бандиты-владельцы копанок продают антрацит по 22 доллара за тонну, тогда как его официальная цена на границе с Польшей составляет 140 долл.»,- отмечает Dziennik Gazeta Prawna.

Источник подчеркивает, что на официальном уровне Россия не делает разницы между углем, добытым на оккупированной территории, и углем, добытым на остальной части Украины. Официальный Киев же считает подобные действия контрабандой, поскольку не контролирует границу с Россией и экспорт из ОРДЛО.

В издании говорится, что сложно судить об объемах угля из «Л-ДНР», попавшего в Польшу через Россию. При этом схему сложно с полной уверенностью назвать контрабандой, потому что запрет экспорта из Украины касается только Крыма.

Схему попадания угля из ОРДЛО в ЕС изданию подтвердил председатель Восточной правозащитной группы Павел Лисянский, который когда-то был заместителем директора двух шахт в Луганской области. По его словам, с каждой тонны угля, который «ЛНР» продавала на территорию, контролируемую украинской властью, в карман Плотницкого попадало 500 грн. Он считает, что свою долю Плотницкий имеет также и из антрацита, экспортируемого в Польшу.

Ранее Реальная Газета рассказывала о том, как уголь с оккупированных территорий экспортировался в третьи страны через Россию.