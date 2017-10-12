Шахтеры «Капитальной» требуют погашения долгов по заработной плате

Горняки отказываются работать, пока им не выдадут зарплату за август и аванс за сентябрь

Сотрудники шахты «Каптальная» госпредприятия «Мирноградуголь» отказываются выполнять работу до погашения задолженности по зарплатам за август. Как сообщает местный телеканал «Орбита», по состоянию на 11 октября денежные средства так и не поступили на карты шахтеров.

По словам директора предприятия Олега Водопьянова, за прошедшие сутки удалось добыть 1,5 тысячи тонн угля при работе одной лавы.

«Первая смена у нас ремонтная – добыча не ведется. О том, возобновится ли работа очистного забоя сегодня, будет известно после принятия производственными коллективами решений на посменных собраниях», – сказал руководитель шахты.

11 октября в Киеве состоялась встреча представителей «Мирноградугля» с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

«Во время встречи рассматривался вопрос о возможности погашения задолженности по заработной плате за август и план стабилизации работы четырех шахт. Также решался вопрос оснащения лавы (на шахте «Капитальной» – ред.), которое требует дополнительно 140 миллионов гривен. Если это сделать, то шахта может добывать 3 тысячи тонн угля в сутки. Разработано несколько вариантов решения проблем», – сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Он отметил, что делегации «Мирноградугля» было предложено задержаться в Киеве еще на один день для принятия окончательных решений.

Также Волынец сообщил, что вчера так и не состоялось заседание бюджетного комитета Верховной Рады, который должен был рассмотреть представление Минэнергоуля о перераспределении средств, предусмотренных на реструктуризацию, на господдержкуугольной отрасли. Речь идет о 304 миллионах гривен. После такого перераспределения ГП «Мирноградуголь» должно было получить порядка 35 миллионов гривен.