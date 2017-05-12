«ДНР» празднует «независимость»: парад, выставки имени Захарченко и дружба с Южной Осетией

В Донецке и других неконтролируемых городах области вчера, 11 мая, праздновали так называемый «день республики». Три года назад в этот день был проведен незаконный опрос, который впоследствии в «ДНР» назвали референдумом. Ему предшествовали митинги под флагом России, а также многочисленные захваты административных зданий, которые впоследствии послужили официальным началом вооруженного противостояния на Донбассе.

Незаконные организации «Л-ДНР» активно используют майские праздники и памятные даты для популяризации идей «русского мира». Примечательно, что в этом году в центре Донецка 9 мая можно было заметить гораздо больше российских флагов, чем, к примеру, в этот же день ровно год назад. А 11 мая это повод для местных и российских СМИ показать красивую картинку: улыбающиеся лица участников парада и громкие заявления о становлении «независимой республики». Обычно в такие дни в центре любого неподконтрольного города примерно втрое увеличивается количество символики «ДНР».

В этом году помимо шествий, концертов и запланированного салюта, «ДНР» провела официальные встречи с иностранными гостями – из Абхазии, Южной Осетии, Сербии, Италии, России.

Так, Донецк в очередной раз посетил член Ассоциации «Ломбардия-Россия», сторонник отсоединения северных областей Италии Элизео Бертолази. Он является частым спикером на каналах «ДНР». Местные журналисты представляют его как иностранного политолога. Ранее СМИ сообщали, что Дубравко Боич – депутат народной скупщины (парламента) Сербии от Сербской радикальной партии, который посетил Донецк, ранее ездил на аннексированный полуостров Крым. Этим, а также другим гостям «ДНР» показала обновленные выставки в музее ВОВ и художественно-выставочном центре «Арт-Донбасс». Примечательно, что на стенах обоих культурных пространств вывешены портреты членов незаконных вооруженных формирований, таких как покойные Арсен Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви»). В музее ВОВ рядом с их портретами вывешены фото российского артиста Иосифа Кобзона, главы «ДНР» Александр Захарченко и других.

В «Арт-Донбассе» Захарченко и «Гиви» изображены на триптихе под названием «Донецку посвящается». Автор Владислав Коровойченко написал портрет Толстых, когда тот еще был жив – в 2015 году. Вероятно, поэтому сейчас триптих разделен – портрет Захарченко висит совместно с конем-Донецком, а «Гиви» — отдельно.

Здесь также представлен серебряный «герб ДНР».

Помимо картин, на выставке представлены патриотические плакаты. Авторы таких работ зачастую используют тему победы над нацизмом во Второй мировой войне в изображении современных событий на Донбассе.

Ряд плакатов на выставке представлен в рамках научной работы преподавателя вуза-двойника — Донецкого национального университета. Проект называется «Формирование эстетической позиции будущих бакалавров дизайна (региональный аспект)».

Несколько картин посвящены событиям в Донецком аэропорту и на Саур-Могиле.

Среди военных миниатюрных инсталляций показан российский танк Т-72В.

Украинские военные и добровольцы из «Правого сектора» отождествляются с нацистскими захватчиками.

А так выглядело шествие по случаю «дня республики». Как обычно, обилие флагов с символикой «ДНР».

В параде участвовали студенты и работники бюджетных, коммунальных и теперь уже «национализированных» предприятий. Например, по улице Артема в Донецке шествовали сотрудники бывшего «Укртелекома», который теперь называется «Комтел».

К слову, в Харцызске вчера прошел праздничный концерт, во время которого со сцены было торжественно озвучено, что в городе под руководством «ДНР» заработали два завода – Харцызский трубный завод и сталепроволочно-канатный завод «Силур». При этом руководитель ХТЗ Роман Хрокало заявил, что раньше он и другие представители завода боялись открыто поддерживать «ДНР». О причинах своих опасений он не уточнил.

«Так сложилось, что два года мы, представители Харцызского трубного завода, не могли официально присутствовать на таких мероприятиях. В этом году я безумно рад и счастлив, что вы меня пригласили и наше предприятие участвует уже без боязни в таких мероприятиях – и как 9 мая, так и 11 мая – в день республики», — заявил Роман Хрокало.



Пока по центру Донецка шествовали работники бюджетных и «национализированных» предприятий, представители политического крыла незаконной «ДНР» подписали договор о сотрудничестве с представителями Южной Осетии, которые заявили, что будут оказывать помощь «ДНР» в гуманитарной и банковской сферах.

В театре оперы и балета члены «ДНР» торжественно обменивались «любезностями». Захарченко вручил «ордена дружбы» представителям делегаций из Российской Федерации, Южной Осетии и Абхазии. Напомним, что два последних в документах ООН не рассматриваются как самостоятельные государства и признаны Россией.

В холле театра «ДНР» организовала еще одну выставку – о жизни неконтролируемой территории за прошедшие три года, которую скорее можно назвать выставкой имени Захарченко, потому что он присутствует буквально на каждом втором фото: поет с Кобзоном, инспектирует завод, общается с жителями города, сажает деревья, спускается в шахту и так далее.



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Проект профінансовано з коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади