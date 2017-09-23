В «ДНР» не согласны с украинскими списками на обмен пленными

Боевики не согласны на формулу обмена «88 на 313» и продолжают требовать, чтобы всех обменяли на всех

В группировке «ДНР» заявили о том, что не будут рассматривать предложение украинской стороны провести обмен пленными по формуле «88 на 313». Об этом заявил представитель «республики» на переговорах в Минске Денис Пушилин.

«Я хочу сказать, что эти цифры не соответствуют действительности. Мы с ними не согласны, эти цифры мы не будем рассматривать», — сказал представитель боевиков.

Представитель боевиков продолжает настаивать на том, чтобы обмен состоялся именно по тому списку, который предложила «ДНР». Пушилин напомнил, что боевики настаивают на обмене всех на всех. При этом они требуют включить в их списки уголовных преступников, не имеющих никакого отношения к конфликту на Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинская сторона согласилась освободить 313 боевиков в обмен на 88 украинских заложников.