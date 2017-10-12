Директорам школ из ОРДО запретили общаться с наблюдателями

Боевики «ДНР» приказали работникам образования не общаться с наблюдателями СММ ОБСЕ. Все вопросы нужно переадресовывать членам незаконных вооруженных формирований

В «ДНР» боевики запретили директорам школ рассказывать о работе учебных заведений наблюдателям мисси ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что 9 октября директор школы в оккупированном районе Донецкой области сообщил наблюдателям, что согласно полученным распоряжениям, директору «в дальнейшем воспрещается предоставлять Миссии информацию по вопросам, связанным с работой школы, и что по всем имеющимся вопросам команде СММ следует обращаться к членам «ДНР», находящимся в другом населенном пункте».