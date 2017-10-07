Российские дипломы для студентов «ЛДНР»: о чем не принято говорить?

Чего стоят дипломы, выданные в России студентам вузов «ЛДНР»? Как организована выдача таких документов об образовании? Об этом «Реальной газете» рассказал доктор философии, преподаватель филологии Иван Радченко. Это имя – псевдоним. А Иван – гражданин России, который пару лет назад работал в одном из российских вузов и столкнулся с удивительной, по его мнению, упрощенной системой получения студентами ОРДЛО дипломов вузов РФ и не только. Из-за преследований в России Иван Радченко переехал жить в Украину.

Валентина Троян

Работодатели требуют нормальный диплом: украинского или российского вуза

«Много студентов в принудительном порядке переводили в российские высшие учебные заведения. Но тут дело не только в принудительном порядке…Студентам надо было определиться, где получать диплом. И я знаю такие прецеденты: в 2014-2015 годах в одном из вузов Донецка начали выдавать дипломы «ДНР». С такими дипломами выпускников нигде не хотели принимать на работу – ни в Украине, ни в России», — вспоминает начало конфликта Иван Радченко.

Как пример приводит случай, когда студенты с дипломами псевдореспублики приехали в один из вузов на Западе России, но в кадровом отделе предприятия у них попросили нормальный диплом: или украинского, или российского вуза. Молодых людей на работу не приняли.

Почему дипломы РФ, выданные студентам «ЛДНР», могут быть незаконными?

«Кроме того, я знаю и другую практику. Студенты, учившиеся в вузах в ОРДЛО, потом переводились в университеты на сопредельной территории, чтобы сдать экзамены. Были такие случаи, что им просто выписывали дипломы, которые не были зарегистрированы. Людей принимали в эти вузы с нарушением законодательства», — говорит Иван Радченко.

По его словам, чтобы перевестись из одного высшего учебного заведения в другое, необходимо взять академическую справку, в которой записано, какие предметы изучал человек, что сдано (экзамены или зачеты), какие выполнены курсовые работы, а также должно быть указано количество часов на все предметы.

«В российские вузы студенты ОРДЛО таких справок не предоставляли», -подчеркивает Иван Радченко.

Есть еще один вариант получения российского диплома студентами неподконтрольных территорий. Преподаватели этих вузов приезжают принимать выпускные экзамены непосредственно на неподконтрольные территории, а потом выпускники получают дипломы.

Получить дипломы российских вузов выпускники ОРДЛО могут в Краснодарском университете и в Ростовском медицинском университете.

«В Украине у меня есть коллега. Его внучка училась в Луганском медицинском университете. Недавно она обратилась к нему, говорит, что ей необходимо 2-3 тысячи долларов для выпуска. Он был поражен: зачем?! По словам внучки, надо заплатить за перевод в Ростовский медицинский университет, потому что они будут получать дипломы ростовские», — рассказывает Иван Радченко.

В этом случае, по его словам, студенты в Ростов не поедут. К ним приедут преподаватели и примут экзамены.

Куда перечисляются и кому достаются эти деньги – загадка. Студентам объясняют это тем, что они будут заканчивать вуз в другой стране, а там образование для иностранцев платное.

Российские преподаватели такому пополнению только рады: чем больше студентов, тем выше нагрузка на преподавателя, тем больше ставка:

«Скажем так, преподаватель имел полставки, а тут из Луганска и Донецка приехали лишние группы. И у него уже ставка или больше ставки», — говорит Иван Радченко.

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины все же числятся в университетах.

Но, тогда вопрос: как кто?

«Есть такое понятие как студент и вольный слушатель. Вольные слушатели – люди, которые учатся в одном высшем учебном заведении и параллельно еще в другом», — поясняет педагог.

По его словам, статус студента мало чем отличается от статуса вольного слушателя. Студентом он числится там, где находятся оригиналы его документов. А там, где он числится вольным слушателем, находятся копии, заверенные нотариально.

Но, не стоит думать, что полулегальные дипломы в России – прерогатива студентов из ОРДЛО.

Фейковые дипломы могут получать и россияне на солидных должностях:

«Люди занимали руководящие должности. Например, художественный руководитель театра. У него первое образование не в сфере искусства или культуры. А потом человек за один год получил второе образование. Мы понимаем, что это настоящий фейк, потому что это даже не смежная специальность. Если такие люди попадали под проверку, возникали курьезные ситуации», — рассказывает собеседник.

Был и такой случай, говорит Иван Радченко, человек устраивался на работу в правоохранительные органы. А в таком случае оригинальность диплома проверяют обязательно.

Как проверить оригинальность диплома?

Чтобы узнать получил ли тот или иной человек диплом определенного вуза, организация, которая планирует принять его на работу, может направить запрос в этот вуз. Хотя, можно поступить проще. Вбить в поиске на сайте вуза интересующую фамилию, год выпуска. Теоретически на сайте эта информация должна быть, но в основном ее нет.

По опыту общения с коллегами из Украины, Иван Радченко знает: те, кто получил дипломы только «ЛДНР» были вынуждены повторно проходить обучение в Украине или в России, чтобы получить диплом, который бы котировался у работодателей.

И были случаи, когда люди год проходили переобучение, чтобы получить нормальный диплом.

Кроме того, проверить подлинность диплома можно в «Федеральном реестре сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». В открытом доступе на сайте МИА «Исток» в материале за 2015 год сообщается, что студенты Луганского аграрного университета получили дипломы Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Среди фото – диплом одного из выпускников. Вводим данные в форму реестра и…не получаем информации.

И еще одну интересную, но ничем необъяснимую деталь рассказал Иван Радченко. Два-три года назад, когда только нарабатывалась система получения дипломов российского образца, россияне, которые до 2014 года учились в ОРДЛО, начали массово отказываться от дальнейшего обучения и искали варианты перевода в российские вузы. Их принимали, но на два курса назад. Например, если человек окончил 3-й курс и должен по логике поступать на 4-й, то его в новом вузе принимали на 2-й, но выходцев из Донбасса принимали с курса на курс.

Россияне возмущались, но молча.

«Вы учитесь. Вот и учитесь. Не надо лишних вопросов», — очень даже корректный ответ мог быть на вопрос любопытствующих, говорит собеседник.

В Луганске заявили, что Украина признала дипломы «ЛНР»

С самого начала оккупации боевики всячески стараются задержать на подконтрольных им территориях людей. Особое внимание к молодежи. В вузы «ЛДНР», например, заманивают бесплатным образованием, перспективой получения диплома российского вуза.

Но в клоне Луганского медицинского университета, который остался в Луганске, «ректор» вообще пошел ва-банк и объявил о том…что Украина признала дипломы «ЛНР». Об этом на своей ФБ-странице написала журналистка Луганской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

«Ректор» мединститута в Луганске собрал коллег и объявил, что Украина признала дипломы, выданные в «ЛНР», а в Рубежном медуниверситет закрыли, т.к. там не набрали студентов», — написала Ирина Коваль.

При этом она подчеркнула, что на самом деле все перемещенные вузы в этом году набрали достаточно студентов не только с неподконтрольных территорий, но и всей Украины. Кроме того, для студентов предусмотрены общежития.

В «ДНР» работать врачом можно и без диплома

И в заключение, говоря о «сотрудничестве» между вузами «ЛДНР» и России, мы решили проверить, кому эта дружба действительно интересна и нужна, и кто как воспринимает «сотрудничество».

В июле 2017 года сайт «ДНР» сообщил о том, в Донецке студентам были вручены дипломы Северо-Осетинской государственной медицинской академии.

Как ни странно, но вручали эти дипломы кто угодно, но только не представители академии.

Олег Ремизов, ректор Северо-Осетинской государственной медицинской академии на вручение дипломов не явился. Более того, представителей вуза на этом мероприятии не было вообще.

На сайте же самой академии информация о получении 64 учениками из Донецкого национального медуниверситета («ДНР») появилась месяцем ранее. В сюжете, подготовленном телеканалом «Россия 1» говорится о том, что эти люди фактически окончили Донецкий вуз в 2015 году. Дипломов не получили, но пошли работать в районные больницы.

То есть, чтобы работать врачом в «ДНР» диплом не обязателен?

В сюжете отмечается, что дипломы «ЛДНР» «не имеют легитимной силы».

Своя версия, почему эти люди не получили дипломы у «Комсомольской правды».

«Студенты лечебного факультета завершили образование еще в 2015 году, но из-за ограниченного лицензионного объема дипломы получили не все», — пишет издание.

О какой лицензии речь, не особо понятно.

Примечательно, что Григорий Игнатенко, «и.о. ректора» фейкового ДонНМУ вот так прокомментировал это событие: «Несмотря на то, что образовательные дипломы Донецкой Народной Республики Указом президента России Владимира Путина признаны в Российской Федерации, но получение еще и диплома самой Российской Федерации, безусловно, это повышение статуса, это признание практически во всем мире, поэтому и ответственно, и почетно».

Так кому верить: российскому ведущему, который уверяет, что дипломы «ЛДНР» не легитимны или «и.о. ректора» фейкового вуза, который уверяет, что даже Путин в своем указе их признал?..

Подводя итог стоит отметить, что в один только Луганский национальный аграрный университет в этом году поступило около 100 человек с неподконтрольных территорий и это при том, что вуз находится в Харькове и добираться до него неудобно.

Первокурсники приехали из дома с двумя сумками. У кого-то и того не было. У этих студентов не было еды — ее собирали через волонтеров.

Как бы на старалась пропагандисты неподконтрольных территорий, выпускники понимают, что с дипломами фейковых вузов их будущее будет ограничено территорией ОРДЛО. В лучшем случае, смогут обустроиться в России.