Названы территории, с которыми «МИД ЛНР» наладит отношения в первую очередь

«ЛНР» планирует устанавливать дипломатические контакты с непризнанными Осетией, Абхазией и Приднестровьем

Называющий себя «и.о. министра иностранных дел» Владислав Дейнего заявил, что его ведомство собирается открывать «диппредставительства» в непризнанных Южной Осетии и Абхазии. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

«В первой очереди — Осетия и Абхазия. С Осетией уже сложились отношения, с Абхазией будем развивать», — сказал он.

Также он заявил о планах «выстраивания отношений» с непризнанным Приднестровьем.

Все квазигосударства, названные «министром», объединяет одно: они были искусственно созданы при участии России и непризнанные остальным миром.

Ранее сообщалось, что Владислав Дейнего планирует продолжить свою работу на Минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.