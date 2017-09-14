Дейнего будет представлять «ЛНР» в Минске в статусе «министра иностранных дел»

Фейковый министр не собирается отказываться от своего поста на Минских переговорах

Так называемый и.о. «министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что планирует продолжить свою работу на Минских переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом пишут сепаратистские СМИ.

«Указом главы Республики были возобновлены мои полномочия, поскольку распоряжением 2014 года я был уполномочен представлять Республику именно в должности заместителя председателя Народного Совета. Сегодня это распоряжение было отменено, и указом главы Игорь Плотницкий уполномочил в дальнейшем меня представлять Республику на переговорах в Минске», — рассказал Дейнего.

«То есть этот процесс не прерывается, остается в моей компетенции, поэтому я буду продолжать работать и в этом направлении», — заявил он.

Напомним, 12 сентября сообщалось, что главарь «ЛНР» Игорь Плотницкий назначил Владислава Дейнего исполняющим обязанности «министра иностранных дел» «республики».