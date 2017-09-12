Плотницкий назначил Дейнего и.о. «министра иностранных дел»

В «ЛНР» создали новое «министерство» и назначили его главу – накануне покинувшего свой «депутатский» пост Владислава Дейнего

Главарь «ЛНР» Плотницкий своим указом назначил Владислава Дейнего исполняющим обязанности «министра иностранных дел» фейковой «республики». Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

На должность в только что созданном «министерстве» Дейнего заступил 12 сентября.

Напомним, что Владислав Дейнего является уполномоченным представителем «ЛНР» на Минских переговорах, — отмечают в сообщении. Покинет ли он этот пост после нового назначения, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Дейнего покинул должность «председателя народного света» досрочно и сложил с себя «депутатские полномочия». «У меня появились несколько новые задачи, мне предложили очень интересную работу, какую, я думаю, в скорости будет уже известно всем, но пока говорить не хотелось бы», — прокомментировал Дейнего свой уход.