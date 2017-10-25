В «ЛНР» воспитанников детского дома отвели на экскурсию в СИЗО

Руководители детдома решили, что их воспитанники – потенциальные преступники, и отвели детей на профилактическую экскурсию в тюрьму

В «ЛНР» сотрудники отдела по делам несовершеннолетних (ОДН) «МВД ЛНР» устроили экскурсию для воспитанников Луганского детского дома №1. Детям предложили посетить Луганское учреждение исполнения наказаний, ранее известное как следственный изолятор (СИЗО) № 17. Об этом сообщает новостной ресурс ЛИЦ.

«К нам обращаются детские дома, к нам обращаются детские учреждения, которые желают показать свои подопечным, что это такое – тюрьма. Здесь желающие несовершеннолетние могут прийти и узнать из первых уст тех, кто охраняет и воспитывает осужденных, и тех, кто находится под следствием. Потому что оступиться может всякий. Бывает, люди оступаются по незнанию, и вот, расширяя кругозор детей, давая им информацию, есть надежда, что люди не оступятся, что дети, которые прошли эти экскурсии, они задумаются и, я думаю, им эти знания не повредят», — отметил старший оперуполномоченный по особо важным делам ОДН «МВД ЛНР» майор «полиции» Алексей Селиванов.

Воспитанникам детского дома показали, в каких условиях содержатся подследственные, в каких камерах содержатся, где обедают, занимаются спортом и проводят свободное время. Также детям разрешили пообщаться с заключенными и задать им вопросы.

«Я попал по глупости, получил срок – воровал, дрался, пил, курил. Здесь я многому научился, много чего осознал. Здесь кормят, одевают, школу тут закончил, но морально здесь тяжело, сюда лучше не попадать. Лучше на свободе жить с родителями, учиться, а не ломать себе жизнь. Лучше ценить свободу. Если ты сюда попадаешь, то все – практически жизнь свою теряешь. Так что, перед тем как что-то делать – вначале подумайте», — призвал ребят осужденный 23-летний Сергей Ильченко, который сел в тюрьму за кражу и разбой, будучи еще несовершеннолетним.

В учреждении отметили, что Ильченко стал на путь исправления, и готовится через год выйти на свободу досрочно.

В администрации учреждения отметили, что на сегодняшний день там содержатся 1 089 заключенных, среди которых 14 несовершеннолетних правонарушителей, в том числе одна девочка. Дети под руководством преподавателей Луганской вечерней школы получают среднее образование. С начала 2017 года 20 несовершеннолетних получили приговоры и отбывают наказание в Петровской исполнительной колонии.