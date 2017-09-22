В «ЛНР» «отжатые» банкоматы стали выдавать деньги

Держатели карт так называемого «госбанка» получили возможность обналичивать деньги в банкоматах

В Луганске появилась возможность снимать деньги в банкоматах, «отжатых» боевиками в 2014 году. Кроме того, у луганчан появилась возможность расплачиваться картами в торговых терминалах, установленных в сети супермаркетов «Народный». Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на начальника «департамента электронного бизнеса и платежных систем госбанка» Виталия Амелина.

«На текущий момент специалистами Государственного банка уже установлено девять банкоматов. В большинстве своем банкоматы работают в круглосуточном режиме, то есть клиенты могут обслуживаться без привязки к отделению», — сказал он.

Амелин поделился планами на будущее: установить еще два «отжатых» банкомата. На данный момент, у держатели карт могут выполнять только самые простые операции с банкоматом.

«По перечню операций: в банкомате наши клиенты могут просматривать баланс, снимать денежные средства со своих карт, в том числе есть услуга по смене ПИН-кода», — отметил замдиректора, подчеркнув, что в дальнейшем перечень операций будет расширяться.

Так называемый «госбанк» планирует до конца недели установить во всех бывших супермаркетах «АТБ» терминалы для оплаты покупок картами.

Кроме того, в финучреждении еще раз напомнили, что банковское оборудование настроено исключительно на карты «госбанка ЛНР» и будет взаимодействовать только с ними. Однако на фотографиях четко видно, как на самих банкоматах остались надписи на украинском языке: «гроші», «картка», «відмінити» и другие.

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» началась выдача платежных пластиковых карт «госслужащим» «республики».