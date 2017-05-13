«День республики» в Луганске

11-12 мая в Луганске отмечают так называемый «день республики». Ровно три года назад в ряде населенных пунктов прошел «референдум», положивший начало становлению марионеточной «власти» и войны на Донбассе

По случаю годовщины «референдума» участники событий трехгодичной давности вспоминали, как проходил нелегальный опрос.

Сепаратистский сайт «Луганский информационный центр» публикует воспоминания жителей ОРЛО о событиях весны 2014 года. Их главный месседж: волеизъявление было «всенародным», люди самоорагнизовались и сделали свой выбор.

Воспоминания некоторых из них публикует «Во время референдума я занималась в основном организационными вопросами. Ведь тогда ещё с февраля всё началось. Помощи нам, правда, никто не оказывал — мы сами строили блокпосты, охраняли посёлки наши, организовали свой штаб», — рассказывает начальник почтового отделения поселка Большой Суходол Татьяна Тесова.

Праздники в Луганске начались с церемонии поднятия «флага» и исполнения «гимна ЛНР» на площади Героев ВОВ. Сазу после этого состоялась церемония специального гашения художественной почтовой марки «С Днем Луганской Народной Республики». Спецгашение представляет собой специально организованное событие в честь памятной даты. Подразумевается, что проводимая церемония уникальна и осуществляется с помощью специально изготовленного штемпеля. Однако ни с помощью этих марок, ни любых других марок «ЛНР» нельзя послать письмо куда-то дальше России или ОРДЛО.

Официальная праздничная программа 11 мая для луганчан ограничилась этими двумя событиями. В отличие от «ДНР», в «Луганской республике» не было ни митингов, ни парадов.

12 мая луганчане могли сходить в сквер имени «Молодой гвардии» на фестиваль вокально-хорового искусства, где коллективы из «народных республик» и исполняли патриотические песни.

В этом же парке состоялась выставка работ декоративно-прикладного искусства. Мастера показали вышитые картины, изделия из дерева, камня, бисера, текстиля, скатерти, рушники, керамические вазы и даже кованые розы. На некоторых сувенирах присутствовала символика «ЛНР»: герб «республики» красовался на авторских настенных часах, вышитых картинах и даже подушках.

Мастера показывали медведей из валяной шерсти с автоматами, самовары, раскрашенные под гжель, деревья из бисера с листьями в цвет флага «ЛНР», матрешек и вязаных кукол в красных сарафанах.

В этот же день состоялся митинг молодежи Луганска, на котором школьники и студенты дали «клятву» на верность «республике». К так называемому памятнику «Они отстояли Родину» большая часть участников мероприятия были направлены из школ и вузов в добровольно-принудительном порядке. После «клятвы» участники митинга прошлись колонной к Театральной площади.

Именно там мероприятия по случаю «дня республики» завершились концертом исполнителей, днем ранее выступавших в Донецке. Так, кроме луганских артистов, на сцену вышел Александр Маршал, группы «Авиатор», «Челси» и «Мираж».

Недостаток крупных фестивалей и концертов известных исполнителей в Луганске сыграл свою роль, и Театральная площадь собрала большую аудиторию. Луганчане получили долгожданное зрелище, а СМИ – яркую картинку.

Пока концерт в центре города завершался праздничным салютом, в некоторых районах Луганска пропал свет.