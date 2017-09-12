В «ЛНР» новый праздник – день «Молодой гвардии»

Плотницкий утвердил новую праздничную дату: 23 сентября объявлено днем празднования 75-летия «Молодой гвардии»

Глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий подписал указ «О праздновании 75-летия со дня создания антифашистской подпольной молодежной организации «Молодая гвардия».

Согласно указу, днем празднования юбилея «Молодой гвардии» установлено 23 сентября 2017 года.

В этой связи местным «министерствам» и «администрациям» поручили обеспечить проведение мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных дате.

К этой же памятной дате будут приурочены и другие тематические мероприятия. Например, «Республиканский» международный молодежный патриотический форум «Молодая гвардия» и песенный фестиваль с таким же названием, жюри которого собирается возглавить российский певец Иосиф Кобзон.