Луганску 222: как луганчане отмечали День города

9 сентября 2017 года в Луганске, контролируемом группировкой «ЛНР», праздновали День города. Дату отметили массовыми мероприятиями, концертом звезд из России и салютом

День города в 2017 году припал на 9 сентября. Это была третья годовщина основания города, которая прошла в оккупации. Массовые мероприятия в этот день состояли из концертов в парках города, выставки рукоделия, где местные мастера представили поделки с видами города, «костюмированного зоодефиле», где владельцы маленьких собак наряжали животных в костюмы, конкурса красоты «Мисс-Луганск 2017» и другими мероприятиями. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

В центре Луганска на площади перед храмом в честь иконы Божьей Матери «Умиление» прошел бал молодоженов. Новобрачных пришли поздравить глава «республики» Игорь Плотницкий и глава «администрации» города Манолис Пилавов. От руководства «ЛНР» парам были преподнесены памятные подарки: иконы и одеяла.

Тем временем, в 1 первого Мая прошло Шоу «Леди на велосипеде». Его участницами стали велосипедистки, надевшие на себя экстравагантные наряды. Условием участия в шоу было наличие у наездницы туфель на каблуках и шляпки. Правда, не все «леди» его соблюли. Участницы шоу были в костюмах Лары Крофт, Мэри Поппинс, принцессы, медсестры, «Леди цветущая Республика» и в других образах. В конце мероприятия велосипедисты на каблуках получили «сладкие призы».

Вечером на Театральной площади состоялся праздничный концерт, на котором выступал российские артисты Антон Зацепин, Валентина Легкоступова, Андрей Гризли, Катя Лель и Иракли.

Называющая себя «министром культуры ЛНР» Оксана Кокоткина вручила гостям из России благодарности «за личный вклад в укрепление творческих связей между Российской Федерацией и ЛНР», а также памятные подарки – новую книгу луганского поэта Андрея Медведенко «Нескончаемый рейд», сувенирное издание о Владимире Дале, набор открыток с изображением памятников боевой славы Луганщины и фирменный «Шахтерский торт» луганского производства.

По словам Кокоткиной, на площади во время концерта собралось около 17 тысяч человек. «Откуда 17000? В Луганске уже нет столько людей!», — прокомментировали ее заявление луганчане, пользователи социальных сетей.

Закончился концерт салютом, который, по данным СМИ, длился 10 минут. Правда, не все жители Луганска оценили подобный широкий жест местной власти, ссылаясь на финансовые проблемы луганчан. «К сожалению и факт, так взращен наш человек, что добровольно дает себя дурачить и после череды кнутов готов радоваться прянику. Пир во время чумы – было, есть и будет. Старики, инвалиды, молодежь безработная, осиротевшие и оставшиеся без дома — о них пишут редко и уж тем более что-либо делают. Зачем, когда хрипит Катя Лель и красиво рассыпаются цветные огоньки?», — написала в социальной сети пользователь по имени Лия.