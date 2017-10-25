В Донецке праздник: день флага

Ради проведения массового мероприятия был перекрыт центр города

В оккупированном Донецке на площади Ленина состоялся очередной «республиканский» праздник – «день флага». Об этом сообщает сепаратистский новостной ресурс ДАН.

В сообщении говорится, что на мероприятии присутствовали руководители во главе с Александром Захарченко.

На фотографиях с мероприятия можно увидеть много людей пенсионного возраста и студентов в парадной военной форме, которые выстроились в колонны. В руках у некоторых участников праздника были одинаковые флаги «ДНР».

Как сообщает источник сепаратистов, на мероприятии, длившемся около часа, присутствовали порядка 10 тысяч человек.

Ради того, чтобы праздник состоялся, в центре Донецка пришлось перекрыть автомобильное движение.