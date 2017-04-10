Сакральная декоммунизация оккупированного Донбасса

Существует две реальности на оккупированных территориях Донбасса. В одной десятки населенных пунктов сменили свои названия в соответствии с украинским законом о декоммунизации, в другой города и поселки остаются Кировсками, Стахановами и Дзержинскими.

Александр Белокобыльский, «РГ»

Смена имен – по «Минску»

Ритуальная смена имен существует во многих культурах. Имени с древних времен придавали сакральный смысл, и его перемена означала смену сути человека, предмета, города. Имя – это часто целый «свернутый» мифологический сюжет, утверждает наука о знаковых системах, семиотика. Это в полной мере относится и к советским названиям в топонимике.

Даже не осознавая, мы каждый раз «прокручиваем в голове пластинку» со всеми советскими мифами, когда произносим «улица Ленина» или «Свердловский район».

Донбасс – регион наиболее насыщенный названиями эпохи Совдепа. Так случилось потому, что самый интенсивный рост городов пришелся именно на это время. И у большинства улиц никогда не существовало других имен – они построены при Советской власти. А названия давались «идеологически правильные» – тоталитарная власть во все времена хорошо знала сакральную силу имен.

12 мая 2016 года Верховная Рада приняла по-настоящему историческое постановление 4086. Этим решением переименованы 40 объектов в Донецкой области и 39 – в Луганской. В Донобласти Юнокоммунаровск стал городом Бунге, Комсомольское – Кальмиусским, Торез – Чистяковым. На Луганщине Кировск превратился в Голубовку, Красный Луч – в Хрустальный, Петровское – в Петрово-Красноселье, Краснодон – в Сорокин, Свердловск – в Должанск, Стаханов – в Кадиевку.

Примечательно, что многие из исторических имен на Луганщине были на слуху даже не так давно, в 1980-х годах – и Кадиевка, и Должанск, и Голубовка… Употребляли их люди старшего возраста, в основном.

Группировки «ДНР» и «ЛНР», разумеется, переименования отказываются признавать. Однако в случае мирного урегулирования по Минским соглашениям им придется это сделать.

Выборы в местные советы, которые записаны в Комплексе мер по выполнению «Минска», должны пройти по украинским законам. А переименование проводилось в соответствии с Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». Так что все избирательные комиссии и все местные советы будут иметь новые названия.

Зачистка не только Совдепа, но и «ЛДНР»

Сегодня смысл декоммунизации названий населенных пунктов на оккупированных землях – один: обозначить украинский суверенитет над ними. Это маркер территории Украины. Хотя многие жители этих городов и поселков не догадываются, что официально они живут в населенных пунктах с новыми названиями.

– Я читала об этом в интернете, но мы только посмеялись со знакомыми. Никто всерьез это не воспринял. А пожилые люди многие и не слышали, уверена, ни о чем подобном. Особенно – в глухих селах. Я вообще не верю, что украинская власть вернется на территорию «ЛНР», поэтому даже забивать себе голову этим не хочу. Вот как можно, находясь в Киеве, менять названия городов, в которые даже приехать не можешь? – говорит работница почты Ирина из Хрустального (бывший Красный Луч).

Но когда переименования произойдут в реальности, после возвращения под украинскую юрисдикцию, их смысл будет еще в одном. Это борьба с наследием в головах людей не только Совдепа, но и «ЛДНР».

В одном разговоре родилась полу-шутка об отличии «ЛНР» от «ДНР». В Донецке ориентируются на имперское прошлое России, а в Луганске – на советское. Это видно даже из геральдики.

На гербе «ДНР» – двуглавый орел, который явно в родстве с российским имперским, а герб «ЛНР» – красная звезда в обрамлении колосьев, обвитых лентами. Огромную красную звезду установили в районе ж/д вокзала как символ «победы». Даже имперского орла здесь воткнули в центр советского герба на установленном у «Дома правительства» (захваченной облгосадминистрации) – это называется «Символ новой России глазами «Ночных волков».

Один из главных идеологов «ЛНР», писатель Глеб Бобров давно приравнивает антисоветизм к русофобии. Накануне войны, в 2014 году киевский журналист Богдан Буткевич во время интервью упомянул, что его прадед воевал с красными у Деникина.

– Тогда понятно: русофобия воспитывалась в семье поколениями, – ответил Бобров.

И хотя культ всего советского в «ДНР» выражен не так сильно, формула «антисоветизм = русофобия» не чужда и тамошней пропаганде.

Героика «трудового подвига»

Вне всяких сомнений, ввод в обиход новых имен городов и поселков столкнется с сопротивлением. И причиной будет не только инерционность мышления (причина, по которой по сей день многие в Украине называют гривни «рублями»), но еще и пропаганда.

Культ советского прошлого, героика «трудового подвига», Великой Победы – все это насаждалось десятилетиями в Донбассе. Комсомольские лидеры, оказавшиеся во главе Луганщины во второй половине 90-х годов, умело эксплуатировали тему. То, что происходит сейчас в Отдельных районах Донецкой и Луганской областей, взрастало как раз благодаря этим удобрениям – советскому «перегною».

И если бы в 1990 году Луганску не вернули его историческое имя, то позже убрать это несуразное, труднопроизносимое название «Ворошиловград» было бы уже невозможно. Переименование областного центра и другого крупного города на Луганщине – Алчевска (в 1926 – 1961 – Ворошиловск, в 1961 – 1991 – Коммунарск) свершились на волне разоблачительных публикаций о коммунистическом режиме.

Масса публикаций в центральной и местной прессе о преступлениях сталинского режима, о репрессиях. В Луганске поднималось оппозиционное движение, в конце 80-х нарождались ячейки проукраинских партий (Народного руха за Перестройку, Украинской народной партии) и общественных организаций («Просвіта», «Товариство української мови»), а также антисталинской организации «Мемориал».

Проводились митинги и массовые акции. Например, в ноябре 1989 года живая цепь из сотен человек со свечами выстроилась от памятника Ворошилову напротив горисполкома до Дома Васнева, где в 30-х годах находился НКВД и подвалы которого помнят пытки и расстрелы. Акция была посвящена жертвам Голодомора и репрессий, участие в которых принимал и Ворошилов.

И тем не менее нельзя сказать, что подавляющее большинство людей поддерживало демократов. Председатель луганской ячейки общества «Мемориал» Юрий Енченко спустя годы с горечью констатировал: общество так и не осознало того, что произошло в 30-е.

– Помню 7 ноября 1990 года, идут колонны на октябрьскую демонстрацию, нас, мемориальцев, стоит десять человек с плакатами о жертвах сталинских репрессий. Мимо нас идут, все на нас плюются, ругаются матом, бросаются подвыпившие мужики. Более всего обидно было, что все эту мерзость слушали наши активисты, прошедшие сталинские лагеря. С того времени мало что изменилось в восприятии луганчан, – говорил он в интервью изданию «Восточный вариант» в феврале 2014.

Улица ОСО

Верховная Рада сделала то, что в ее полномочиях, – дала новые имена городам, поселкам, селам, районам. Но это предстоит еще один, куда более масштабный этап переименований. Это смена названий улиц и районов в городах.

И это будет куда сложнее. Потому что, как было сказано в начале, Донбасс сильнее других насыщен коммунистическими названиями.

«И до сих пор здесь (в Луганске. – РГ) есть аж три улицы Ленина, площадь Ленина, 12 Ленинских переулков. Никуда не исчезали улицы Карла Маркса, Ульянова, Крупской, Дзержинского, Калинина, Менжинского, Розы Люксембург, Пархоменко, Кирова, Свердлова, Якира, Революционная, Павлика Морозова и многие другие. Один из микрорайонов Луганская называется «поселок Косиора» (как известно, Косиор был организатором Голодомора 1932-33 годов и массового антиукраинского террора. – РГ)», – писала луганская исследовательница Голодомора, филолог Ирина Магрицкая в 2013 году.

Она отмечала, что наряду с трафаретными советскими топонимами, луганские улицы пестрят и оригинальными: тупик Парижской коммуны, улицы Старых большевиков, Юных пионеров, Красного Профинтерна, МОПРа (Международная организация помощи борцам революции. – РГ), Броненосца «Потемкин», 21-го МЮДа (Международный юношеский день. – РГ).

Сохранилась в Луганске даже улица имени ОСО! Того самого Особого совещания при ОГПУ, НКВД и МГБ, которое массово во внесудебном порядке выносило приговоры о тюремном заключении, ссылке или смертной казни тысяч невинных людей!

Всю эту кровавую революционную романтику необходимо было искоренить уже давно.

Общественники пытались достучаться до мэрии – но безрезультатно. Точно так же не дали толку письма по поводу диких названий мутантов: вместо нормального перевода на украинский мэрия «унифицировала» имена улиц в транслитерации: вул. 300-лєтія Воссоєдінєнія, Совєтская, Лєсі Украінкі, Т.Г.Шевчєнко, 30-лєтія Побєди, 18-го Партс’єзда, Карпєнко-Карого, Брєстской крєпості, Красная площадь, Украінская, Остапа Вішні, Звьоздная, Братьєв Сєродєдєнко, 1-й Пятілєткі.

«На примере топонимической сферы города Луганска видим, что Луганский городской совет руками своих депутатов не только прочно сохраняет постсоветскую ментальность местных жителей, но и формирует пророссийскую региональную идентичность как основу будущего сепаратизма», – как в воду глядела Магрицкая 4 марта 2013, ровно за год до первого захвата Луганской обладминистрации.

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Материал подготовлен в рамках совместного проекта «РГ» и Центра исследований армии, конверсии и разоружения