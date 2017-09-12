Дейнего возглавит «Министерство иностранных дел ЛНР»?

Представитель группировки «ЛНР» на минских переговорах Владислав Дейнего заявил что он больше не является «депутатом Народного Совета ЛНР»

«Сегодня я внес заявление на Народный совет о досрочном прекращении полномочий. Это связано с тем, что у меня появились несколько новые задачи, мне предложили очень интересную работу, какую, я думаю, в скорости будет уже известно всем, но пока говорить не хотелось бы. Задачи интересные, но, к сожалению, эта должность несовместима с депутатским мандатом», — заявил Дейнего в понедельник, передают «РИА Новости«.

По его словам, «парламент республики» установленной процедурой снял с него полномочия депутата. Дейнего уточнил, что в связи с его вступлением в новую должность глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий решит, будет ли он и в дальнейшем оставаться полпредом «ЛНР» на переговорах в Минске.

Как передают источники «Реальной газеты», глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий дал задание в ближайшее время создать «Министерство иностранных дел ЛНР». Это решение вызвало ажиотаж в среде чиновников захватившей Луганск группировки. Должности во вновь созданном «министерстве» считаются синекурой, ведь никакой реальной работы «МИД ЛНР» не предсматривает ввиду отсутствия дипломатического признания в мире (за исключением непризнанных Южной Осетии и Абхазии).

Владислав Дейнего — один из наиболее вероятных кандидатов на должность главы «МИД ЛНР».

Теперь освободившуюся должность заместителя главы «народного совета» займет «представитель комитета по вопросам промышленной и аграрной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры, транспорта и топливно-энергетического комплекса» Дмитрий Хорошилов.