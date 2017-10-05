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В Минске озвучили ориентировочную дату открытия КПВВ «Золотое»


Ожидается, что второй пропускной пункт на Луганщине откроют 20 октября

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября КПВВ «Золотое» в Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Factbook.

«Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое» — соответствующее решение лидеров стран Нормандской четверки было принято еще год назад, однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос», — написала она.

Ранее сообщалось, что 20 сентября на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске было озвучено предложение об открытии пункта пропуска в районе города Счастье. Тогда украинская сторона назвала это предложение нецелесообразным. Одновременно в Луганской военно-гражданской администрации заявили, что готовы открыть дополнительный дорожный коридор и пункт пропуска «Золотое».

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