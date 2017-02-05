«ДНР» и «ЛНР» отгородились друг от друга таможнями (ВИДЕО)

Сепаратизм общий, а деньги – врозь. Жителей оккупированных территорий дополнительно обложили кордонами – изнутри.

И ведь еще год назад во всеуслышание звучали громкие заявления – уже скоро никаких таможенных постов между Донецком и Луганском не будет! Но соблазн брать мзду с товаров, поступающих от ближайших соседей, оказался слишком велик — и для Захарченко, и для Плотницкого.

Братство группировок «ДНР» и «ЛНР» — существует лишь на словах, а не на деле — это знает каждый, кто хоть раз пересекал границу двух оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Например здесь, в окрестностях города Снежное. Даже в будний день надо отстоять минимум час, чтобы пройти паспортный контроль и досмотр псевдотаможенников «ДНР». Сама таможня – на вид невзрачный деревянный вагончик. Но если вызовешь подозрение, задержать могут надолго. В очереди говорят – досматривать стали жестче.

В праздничные дни тут случаются серьезные заторы. На Рождество несколько десятков машин на много часов застряли в очереди.

Кроме того, между блокпостами группировок «ДНР» и «ЛНР» даже образовалась своя «серая зона», жители которой вообще плохо понимают, на территории какой из псевдореспублик они живут.

Впереди – еще один таможенный пост, теперь луганских боевиков. Тут досматривают машины с донецкими номерами – в поисках контрабанды.

Так почему же две группировки «ЛНР» и «ДНР», еще недавно активно продвигавшие идеологию единства Новороссии, теперь отгородились друг от друга таможнями?

На этой неделе Захарченко и Плотницкий — снова вместе. Путешествуют по аннексированному Крыму. Очередная совместная пресс-конференция и неожиданное заявление:

«Донецкие и луганские народные республики хотели бы в будущем объединиться, но пока не могут это сделать из-за Минского формата. Такое заявление сделал сегодня глава ДНР Александр Захарченко. Он пояснил, что под соглашениями стоят подписи глав двух республик. И объединение могло бы дать повод к пересмотру всех принятых документов…»

А раз нет объединения — значит, нет и свободе передвижения! В тот же день луганские сепаратисты отреагировали — ужесточили таможенный контроль на границе с Донецком. Отныне его жители должны платить дань группировке «ЛНР» — за провоз лишнего килограмма мяса или литра молока:

Уменьшились даже нормы продуктов, разрешенных к провозу частными лицами для личного употребления. Если раньше люди могли провозить для себя по 5 кг мяса и готовых мясных продуктов, то теперь – только 3 кг, вина можно было ввезти 5 литров на человека, теперь же только 2 литра.

Выходит что на искусственных кордонах внутри оккупированных районов Донбасса и очереди никуда не исчезнут, и досмотры станут более суровыми.

Денег у группировок нет — приходится держаться, зарабатывая друг на друге.

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Плотницкий вернулся из Крыма и объявил новую кампанию — «выведение экономики ЛНР из тени». В переводе с эленеровского на русский: «денег нет, будем их выбивать из местных жителей всеми правдами и неправдами».

Также сообщают, что боевики не дают ввозить продукты питания со стороны КПВВ в Станице Луганской…

То есть, теперь сепаратисты устраивают собственную блокаду под соусом «борьбы с контрабандой», в духе северокорейского «упора на собственные силы». Начнут прижимать предпринимателей, автоперевозчиков. Неприятные сюрпризы ждут и большие предприятия, работающие на неподконтрольных территориях.