Отрезанный ломоть. Какие связи остались у ОРДЛО с Украиной

За минувшие с начала войны на Донбассе 3 года практически все коммуникации ОРДЛО с остальной Украиной оказались оборваны. Газ, электроэнергия, интернет, транспортное сообщение, хозяйственно-экономические связи.

Александр Белокобыльский, «РГ»

«Мы для них биомусор»

Последние дни прошли в «ЛНР» под знаком очередного «предательства Украиной своих же людей». Тема «отключения электричества», которое поставляла Украина, усиленно муссировалась в соцсетях – особенно в сепаратистских группах. И, разумеется, «официальные» информагентства уделили этому исключительное внимание.

«Я так понимаю, грядущий полуночный блэкаут – это очередной этап реализации программы «Луганськ – це Україна»», – пишет, например, пользовательница Facebook из Луганска Марина Маркова.

«…кому-то в больнице нужен аппарат искусственного дыхания, новорожденные малыши в кювезах нуждаются в подаче кислорода и тепла… И мы снова поняли, что человекам-выключателям все равно. Это люди-рубильники, люди-гашетки. И мы опять понимаем, что мы для них биомусор», – заявляет в своем Facebook Анастасия Шуркаева, в прошлом журналист, а ныне гендиректор «Гостелерадиокампании «ЛНР».

«Несмотря на ожидаемый блэкаут со стороны Украины, Республика спокойно перешла на свой режим потребления электроэнергии. Никаких аварийных, чрезвычайных ситуаций не произошло», – цитирует пресс-секретаря «Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности «ЛНР» Романа Камышова.

Истерия на тему «блэкаута» донеслась до каждого жителя временно оккупированных территорий Луганской области. Ведь «власти» объявили о том, что будут «переключать систему на поставки электроэнергии из другого источника», и в этот момент возможны скачки напряжения. А поэтому нужно электроприборы выключить – чтобы не погорели. Естественно, сообщение передавалось из уст в уста:

«Вы слышали? Нужно выключить холодильники и телевизоры, потому что Украина нас отключает».

И действительно, перед полуночью 24 апреля электричество отключили, а через полчаса примерно, уже 25 апреля, свет загорелся вновь.

Вроде как переподключили на другие источники электроэнергии. Почему «вроде как»?

Гибридное отключение

Основанием для истерии послужил реальный документ.

«По требованию ГП «Энергорынок» (письмо от 21.03.2017 № 01/26-3219) Министерство энергетики и угольной промышленности Украины согласовало полное прекращение разницы перетоков электрической энергии на неконтролируемую территорию Луганской области, что осуществляется ООО «Луганское энергетическое объединение» с 00.00 часов 25 апреля 2017 года (письмо от 14.04.2017 № 01/32-3467)», – сообщил 24 апреля департмент регионального развития Луганской областной военно-гражданской администрации. Однако здесь есть существенный момент.

Но поставки электроэнергии с Луганской ТЭС (г. Счастье), – отнюдь не решающие для неподконтрольных территорий

До войны в те районы Луганщины, которые теперь контролируют сепаратисты, электроэнергия шла по 22 высоковольтным линиям (мощностью от 110 киловольт). В ходе боевых действий из них повреждены 18, рассказывает на условиях анонимности бывший сотрудник «Луганского энергетического объединения» (ЛЭО). Перетоки шли по оставшимся 4 высоковольтным ЛЭП.

А основной объем электроэнергии заходил совсем с другой стороны. С советских времен в украинский Донбасс была проложена мощнейшая высоковольтная линия. Линия мощностью 500 тысяч вольт тянется из российского города Шахты к понижающей подстанции «Победа» в украинском Сорокинском (бывш. Краснодонском) районе.

Оккупированная часть Луганщины была запитана оттуда еще с 2014 года. С тех самых пор, когда были повреждены 18 высоковольтных линий, связывавших ОРДЛО с энергосистемой Украины. Это отнюдь не секретная информация. Об этом писало в 2015 году и российское издание РБК в своем расследовании «На чьи деньги живет Донбасс». По данным РБК, только за первый квартал 2015 года в «ДНР» и «ЛНР» российская «Интер РАО» поставила около 413 млн кВт·ч. Также поставки электроэнергии из РФ констатировала НЭК «Укрэнерго».

Количество отпущенной электроэнергии, разумеется, строго учитывается. И, по словам бывшего сотрудника ЛЭО, деньги собирали все это время как раз россияне.

Так о каком «блэкауте» может идти речь?! Откуда паника и истерия? Ответ, очевидно, и заключается в месседжах, которые разнеслись по соцсетям. Это было нужно исключительно для пропаганды: «и мы опять понимаем: мы для них биомусор».

Comunication breakdown

Однако процесс изоляции ОРДЛО от Украины в действительности идет. Речь о разрыве практически всех возможных коммуникаций – и переключении их на новый «маршрут»: через Россию. Это транспортные, цифровые коммуникации, почтовое сообщение, экономические связи.

О процессах, связанных с введением «внешнего управления» на предприятиях украинской юрисдикции, написано много. Раньше эти предприятия работали на временно неподконтрольной территории, напомним, имея легальную украинскую регистрацию и платя налоги в Госбюджет. А работники получали зарплаты в гривне. Теперь предприятия «отжали» группировки «ЛНР» и «ДНР». Одновременно прекратились поставки продукции (в частности, угля) из ОРДЛО.

Газ «республики» получают из РФ, по сведениям в упомянутом расследовании РБК, через газоизмерительные станции «Прохоровка» (граница Ростовской области и «ЛНР») и «Платово» (граница Ростовской области и «ДНР»). С территории Украины газ прекратили поставлять еще в феврале 2015.

С транспортом тоже картина ясна. Въезд-выезд в ОРДЛО – это несколько автомобильных КПВВ с колоссальными очередями. Причем в Луганской области автомобильных пунктов пропуска нет – только пешеходный в Станице Луганской. Автомобильный КПВВ «Золотое» планировали открыть несколько месяцев назад, но он так и не начал работать. Пассажирские перевозки идут преимущественно через территорию РФ.

Железнодорожное сообщение с неподконтрольными районами до начала транспортной блокады в январе 2017 существовало лишь в грузовом варианте. Пассажирские поезда прекратили ходить с осени 2014. При этом подразделения Донецкой железной дороги оставались частью государственной «Укрзализниці» до самого последнего времени.

Луганскую дирекцию ДонЖД «национализировали» 12 апреля 2017. Месседжи медиа-сопровождения были точь-в-точь, как у «блэкаута».

«Сейчас в первую очередь стоит вопрос с пассажирскими перевозками. Потому что, «благодаря» украинским бандформированиям, мы не можем открывать железнодорожные пассажирские маршруты, например, «Луганск-Киев», «Луганск-Одесса». Мы в состоянии все это сделать. Но нет политической воли Украины. Все зависит от той стороны», – цитировало «и.о. министра инфраструктуры и транспорта «ЛНР» Владимира Герасимчука агентство «ЛуганскИнформЦентр».

«Пиратская» почта, «пиратские» телефоны

Ситуация с почтовой связью также общеизвестна. Так называемые почтовые предприятия группировок «ЛНР» и «ДНР» не являются членами Всемирного почтового союза, поэтому их знаки почтовой оплаты – марки – таковыми не являются. Отправления доставляются «по-пиратски», и только через Россию. Нынешний адрес Луганска – а/я 21, Куйбышево, Ростовская область, 346940, далее ФИО отправителя, улица, номер дома, контактный телефон. Ни город, ни «республик» на конвертах указываться не должны.

Таким же «пиратским» образом устроена собственная телефонная связь «республик». Коды операторов «Феникс» («ДНР», +38 071-ххх-хх-хх) и «Лугаком» («ЛНР», +38 072-ххх-хх-хх) не имеют международной регистрации. Поэтому позвонить откуда-либо на эти номера можно лишь через РФ. Схема очень похожа на почтовую. Абонент вначале должен набрать номер одного из многоканальных телефонов дозвона (два из них с кодом +7499, это Москва; один – +7863, Ростов-на-Дону), затем автоответчик предлагает ввести «добавочный номер».

«Шаг 3. После окончания речевого сообщения автоответчика, ввести номер Абонента Лугаком в тональном наборе, в формате 072ХХХХХХХ. Шаг 4 Вы на связи, приятного общения», – объясняется на сайте луганского оператора.

Оба оператора работают на украденном оборудовании украинского оператора «Киевстар», поэтому его абоненты на неподконтрольных территориях не обслуживаются. Связь от Lifecell практически не действует. Единственная связь с мобильных номеров с остальной частью Украины – Vodafone. Этот бренд использует в Украине, как известно, компания «МТС-Украина», дочка российской «МТС».

7 апреля боевики группировки «ЛНР» захватили Луганскую дирекцию «Укртелеком». Стационарные телефоны после нескольких дней перебоев снова работают, и на них даже можно звонить с подконтрольных правительству территорий (неизвестно, надолго ли это). А вот мобильного интернета TriMob, который предоставлял тот же «Укртелеком», в Луганске больше нет.

Можно предположить, что именно интернет был главной целью этого захвата. По крайней мере, в соседней «ДНР» уже говорят о возможности использования «отжатого» оборудования TriMob для собственной 3G сети.

Интернет – тоже российский

Интернет, который считается пространством свободы, на территории «ЛДНР» на деле подвергается жесткой цензуре. Т.наз. «Минкомсвязи» «ЛНР» спускает провайдерам списки сайтов, которые на территории «республики» подлежат блокировке. В списке заблокированных по состоянию на 4 апреля – больше 350 позиций. Список «Минкомсвязи» спускает провайдерам, а те блокируют доступ своим пользователям.

Среди запрещенных – сайты с проукраинской позицией (в том числе и сайт нашей «Реальной газеты»), сайты «истинных новороссов», которые считают нынешних главарей «ЛДНР» предателями идей «Русской весны», и отдельные страницы сайтов, где размещены компрометирующие «власть» «республик» (например, http://kompromat1.info/articles/51582-v_smerti_bolotova_obvinjajut_plotnitskogo).

Обойти эти блокировки опытному пользователю не так уж сложно. Но у многих пользователей в «ЛДНР» знаний для этого недостаточно. Поэтому блокировка – достаточно эффективный способ ограничить свободу доступа к информации.

Интернет, который предоставлял оператор TriMob, был свободен этих ограничений.

Примечательно, что сегодня весь интернет-трафик «республик» идет через Россию. В «ЛНР» услуги пользования Сетью предоставляют больше 100 субъектов хозяйствования. Эти провайдеры получают доступ к глобальной сети через местную фирму-«прокладку», рассказывает на условиях анонимности сотрудник одной из сетей на неподконтрольной территории. А дальше трафик идет, по его словам, через «Ростелеком».

– То есть после начала войны нужно было прокладывать новые магистрали? – уточняем у него.

– Не думаю, что была необходимость прокладывать новые кабели. Перекоммутировались – и все. На Россию много оптоволокна идет, – говорит собеседник.

Немного погуглив, находим в Википедии карту сети крупного провайдера с российскими корнями RETN по состоянию на 2012 год. На ней обозначены каналы от узла в Каменск-Шахтинском (Ростовская обл. РФ) в украинские Луганск и Донецк.

В легенде карты указана характеристика канала – 80λ. Такого канала, по оценке специалистов, вполне достаточно, чтобы обеспечить доступ к интернету всей «ЛНР».

Правда, на сайте компании RETN (REal Time Network), которая зарегистрирована в Великобритании, но имеет бенефициаров с российским гражданством, по состоянию на сейчас не отображена магистраль в сторону Луганска и Донецка. Это не значит, конечно же, что мощный канал перестал существовать. Просто РЕТН его либо продала, либо сдала в аренду.

Перекоммутация на российские каналы произошла по требованию «Минкомсвязи» «ЛНР» около полугода назад. Теперь цифровые потоки на оккупированные территории теперь также под контролем спецслужб Российской Федерации.

Таким образом, на сегодня остались лишь несколько тонких нитей, которые связывают ОРДЛО с остальной Украиной. Это поставки питьевой воды (с постоянными перебоями), это мобильная связь от «МТС» и фиксированная – по каналам «Укртелекома». Плюс – возможность с большими трудностями пересечь линию разграничения лично. Все остальные связи разорваны, включая полную зачистку медиа-пространства от проукраинских СМИ.

Само собой, восстановить все эти связи можно, и даже в короткие сроки, – едва представится такая возможность. Но возможности сейчас нет, главари «ЛНР» и «ДНР» настойчиво говорят об интеграции в РФ, а Россия им в этом содействует. Не подтверждая такого плана официально.

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Проект профінансовано з коштів Польсько- канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади