В Сватовском районе зафиксирована вспышка африканский чумы свиней

Болезнь пытаются локализировать и не выпустить ее за пределы зараженного хозяйства
10 октября в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Коржовое Сватовского района была зафиксирована гибель свиней. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Биологический материал с зараженной фермы был направлен в Днепропетровскую региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины, где установили диагноз — африканская чума свиней.
С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сватовской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.