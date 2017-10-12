В Сватовском районе зафиксирована вспышка африканский чумы свиней

Болезнь пытаются локализировать и не выпустить ее за пределы зараженного хозяйства

10 октября в личном подсобном хозяйстве гражданина в селе Коржовое Сватовского района была зафиксирована гибель свиней. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Биологический материал с зараженной фермы был направлен в Днепропетровскую региональную государственную лабораторию ветеринарной медицины, где установили диагноз — африканская чума свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Сватовской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС.