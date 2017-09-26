«Министр» из «ЛНР» рискует получить тюремный срок за свою деятельность

Чиновник из ОРЛО объявлен в розыск как лицо, сотрудничающее с террористами

Человеку, называющему себя «и.о. министра промышленности и торговли ЛНР», сообщили о подозрении в совершении преступления. Об этом передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Расследованием установлено, что в 2016 году гражданин Украины дал согласие на назначение себя на должность «исполняющего обязанности министра» и до сих пор организует функционирование и деятельность указанного «ведомства» в разных отраслях промышленности», — говорится в сообщении.

Фейковый «министр» находится на оккупированной территории и уклоняется от уголовной ответственности. Поэтому его объявили в розыск и начали специальное досудебное расследование.

Справка: санкции ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Прокуратура не сообщает имени и фамилии упомянутого «министра», но, согласно данным сайта «минпрома» «ЛНР», этот пост в данный момент занимает Череватый Андрей Николаевич.