В «ЛНР» собрались судить 18-летних ребят за «осквернение» бюста Жукова

Трех луганских подростков собираются судить за «вандализм» и украинский флаг

Так называемая «генпрокуратура ЛНР» направила в суд уголовное дело в отношении 18-летних жителей Луганска, которые, по заявлению силовиков, осквернили в Луганске бюст маршала Жукова. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

Ранее сообщалось, что «МВД ЛНР» возбудило дело в отношении 18-летних молодых людей, которые вывесили в Луганске флаг Украины, рисовали на стенах украинскую символику и сбросили с постамента бюст Жукова на территории школы № 36 в квартале Солнечный.

Теперь в ведомстве сообщают, что «окончено уголовное дело по обвинению трех жителей города Луганска в совершении акта вандализма, то есть в осквернении и порче имущества по мотивам политической и идеологической ненависти».

В «прокуратуре» заявляют, что «в настоящее время уголовное дело направлено в Жовтневый районный суд города Луганска для рассмотрения по существу».

«В ходе расследования установлено, что житель Луганска, проживавший до 2017 года на территории Украины, убедил своего товарища, также жителя Луганска, совершить акт вандализма в отношении бюста маршала Советского Союза Жукова Георгия Константиновича, рассчитывая на общественный резонанс и реакцию украинских средств массовой информации на случившееся», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что третий фигурант уголовного дела не принимал непосредственного участия в совершении акта вандализма, а «стоял на стороже, прикрывая своих товарищей».

«После указанных действий, злоумышленники попытались скрыться с места происшествия, однако были задержаны на месте очевидцами случившегося. Инициатору преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — проинформировали в ведомстве.