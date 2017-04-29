В «ДНР» на митинги сгоняют бюжетников

В «ДНР» студентов и работников бюджетной сферы заставляют идти на митинги под угрозой лишения стипендии и зарплаты

Стало известно, что студентов и преподавателей из оккупированных донецких вузов обязывают выходить на запланированные в мае митинги. Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщает сайт «ОстроВ».

По словам источника, на предстоящие праздники «солидарности трудящихся», Дня Победы и годовщины референдума преподаватели должны обеспечить 80% явку студентов. В случае, если студенты не придут, руководство «республики» угрожает лишить их стипендии.

Студентов-заочников тоже обязывают принимать участие в массовых мероприятиях: часть из них является членами незаконных военных формирований или занимает должности в административных структурах оккупационного правительства. Эта категория студентов обязана обеспечить явку половины списочного состава.

Также источник сообщает, что преподаватели должны присутствовать на митингах в полном составе. Неявку угрожают наказать лишением заработной платы.