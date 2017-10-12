На Луганщине нашли братскую могилу

В захоронении в районе села Теплое были обнаружены тела шести неизвестных

Тела шести людей были найдены в районе села Теплое Станично-Луганского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«На участке местности на глубине двух метров под слоем почвы находились останки 6 человек, одетых в камуфлированную одежду. Установлено, что обнаруженные лица, вероятно, представители диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований, которые в конце 2014 погибли во время боевого столкновения с одним из подразделений сил АТО», – говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что для выяснения причины смерти останки были направлены в Северодонецкое бюро судмедэкспертизы.

Напомним, полиция в Кременчуге нашла умершего воина АТО, который находился на действительной службе.