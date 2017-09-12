Блок Петра Порошенко хочет создать еще одно Министерство — по делам ветеранов

Фракция «Блок Петра Порошенко» просит Кабинет министров учредить Министерство по делам ветеранов.

Об этом заявил глава президентской фракции Артур Герасимов на первой согласительном совете парламента в сентябре.

«Фракция БПП обращается к правительству с требованием как можно быстрее основать Министерство по делам ветеранов, в котором должны работать ветераны, которое должен возглавлять ветеран, значительно повысит качество заботы о судьбе ветеранов в нашей стране», — сказал он.