Боевику из «народной милиции» грозит тюремный срок

Луганская прокуратура направила обвинительный акт в отношении боевика из Северодонецка, который служит в «ЛНР»

Обвинительный акт в отношении боевика, который на данный момент участвует в деятельности «народной милиции» «ЛНР», направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Расследованием установлено, что житель Северодонецка участвовал в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганске в апреле 2014 года.

Кроме того, боевик вступил в разведывательно-диверсионную группу «казачьей армии всевеликого войска донского», а позже в подразделение «народной милиции ЛНР».

Поскольку боевик скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, в отношении последнего осуществлено специальное досудебное расследование, по результатам которого обвинительный акт направлен в суд.