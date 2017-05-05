Боевики до смерти забили мирного жителя

Боевики из незаконной организации «ЛНР» до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской.

В Луганске боевики так называемой «ЛНР» до смерти забили 38-летнего жителя Станицы Луганской, пытаясь провести с ним «разъяснительную беседу». Об этом сообщает пресс-служба полиции в Луганской области.

Жертва боевиков зарабатывал на жизнь тем, что помогал переносить сумки людям, которые пересекают КПВВ «Станица Луганская». Маршрут носильщика пролегал от блокпоста на подконтрольной Украине территории до блокпоста боевиков. 27 апреля мужчина понес вещи к пункту пропуска так называемой «ЛНР» и на подконтрольную Украине территорию больше не вернулся.

Позднее родственники погибшего через социальные сети узнали, что в Луганске 27 апреля было обнаружено тело неизвестного мужчины. По описанию умершего и его вещей родные узнали в неопознанном трупе пропавшего.

В морге Луганска отцу убитого сказали, что смерть его сына наступила от «многочисленных тупых травм головы, туловища и конечностей, а также перелома костей скелета и повреждений внутренних органов», — говорится в сообщении.

Согласно полицейским сводкам, 27 апреля на блокпосту «ЛНР» был задержан мужчина, которого отправили в Луганск для так называемой «разъяснительной беседы». Как оказалось, житель Станицы не пережил этого общения с боевиками.

Согласно источнику, по данному факту открытое уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК.