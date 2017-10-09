Боевики с помощью лазера сломали камеру наблюдателей ОБСЕ

Теперь члены группировки «ЛНР» обещают наказать виновных в поломке камеры в Станице Луганской

В ОБСЕ заявили, что члены группировки «ЛНР» применяют лазер в качестве препятствия для работы камеры наблюдателей в ночное время в Станице Луганской. Об этом сообщает СММ ОБСЕ в Украине на странице в Фейсбуке.

«В «ЛНР» применяют лазер, чтобы «заслепить» камеру СММ в Станице Луганской. Они что-то скрывают?», — говорится в комментарии к обнародованному видео.

Позже стало известно, что из-за этого камера вышла из строя.

Участники незаконных вооруженных формирований пообещали наблюдателям ОБСЕ привлечь к «дисциплинарной ответственности» виновных в поломке видеокамеры в Станице Луганской. Об этом сказано в отчете организации от 6 октября.

Так, сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ провели встречу с двумя офицерами Вооруженных сил Российской Федерации при Совместном центре контроля и координации и двумя членами «ЛНР», выразив в ходе нее обеспокоенность случаем, произошедшим 4 октября, когда путем применения лазерного излучения была выведена из строя камера СММ, установленная возле памятника князю Игорю в неподконтрольном правительству районе южнее Станицы Луганской.

Один из членов «ЛНР» извинился за инцидент, сообщив, что по данному факту будет проведено расследование, и виновные будут привлечены к соответствующей дисциплинарной ответственности.