Книги о Донбассе, которые важно прочесть. Выпуск 1

За прошедшие три года донбасского кризиса сепаратисты и их российские покровители не смогли сформулировать никакой внятной идеи для Донбасса. Недалеко продвинулась в этом и Украина. Любой разговор о будущем Донбасса упирается в набор идеологически окрашенных негативных противопоставлений «ватники\вышиватники», «лугандоны\бендеровцы», что совершенно контрпродуктивно. В этих условиях выходит на первый план необходимость в глубоком изучении прошлого Донбасса, его социальной и экономической истории — не для того, чтобы отыскать аргументы для спора в фейсбуке сейчас, а для того, чтобы увидеть контуры будущего обустройства. А «РГ» будет знакомить с важными текстами о Донбассе.

Константин Скоркин «РГ»

Турченко Галина, Турченко Федор «Проект «Новороссия» 1764-2014 гг. Юбилей на крови». Запорожье, ЗНУ, 2015.

Об авторах: Федор Турченко – доктор исторических наук, профессор Запорожского национального университета, автор учебников по истории Украины для 9-11 классов, написал эту книгу в соавторстве со своей дочерью Галиной, также профессором ЗНУ.

Почему это важно прочесть: книга описывает историю возникновения феномена реальной Новороссии – южных земель Российской империи, населенных в основном украинцами, параллельно исследуя развитие ее мифологического двойника из трудов апологетов «русского мира». Амбициозный проект царицы Екатерины II, затевавшей Новороссию как плацдарм к овладению черноморскими проливами и Царьградом-Константинополем, провалился, равно как не сформировался и новый синтетический этнос «новороссов», но вот имперско-экспансионистские идеи остались. Новой их инкарнацией стали проекты большевистских республик в годы гражданской войны и новейшая «Новороссия» пророссийских сепаратистов. Ценность книги в том, что Турченко пытаются описать юго-восток Украины как цельный феномен, отмечают его роль в формировании украинской экономики и государственности, анализируют историю донецкого и крымского сепаратизма, хотя и не без излишнего публицистического задора.

«Пока в России ломали голову над будущим Новороссии, капиталистическая модернизация вызвала совершенно неожиданные процессы: Левобережье, Правобережье, Слобожанщина и Юг, которые еще в начале ХІХ в. были конгломератом обособленных историко-географических территорий, стали сливаться в единый национально-хозяйственный организм Украины. В основе этого чрезвычайно важного процесса было формирование национального товарного рынка. А это, в свою очередь, создавало экономические предпосылки политической независимости». ——————————————————————

20 років капіталізму в Україні. Історія однієї ілюзії. К., АРТ КНИГА, 2015.

Про авторов: среди участников этого сборника украинские, российские и западные ученые, исследовавшие становление капитализма в Украине.

Почему это важно прочесть: книга представляет собою попытку ответить на вопрос, почему капитализм в Украине стал источником всеобщего разочарования, а вместо процветающего общества родился мрачноватый коррупционно-олигархический режим. Донбассу как региону, в котором постсоветский капитализм проявил свои как наиболее типичные, так и наиболее неприглядные черты, в книге отведено немало страниц. В целом сборник очень левый по своим настроениям и не придется по вкусу сторонникам либерально-капиталистического выбора. Однако для анализа истории пролетарского края левая оптика иногда может быть очень продуктивной.

Для нашего обзора наиболее интересна статья российского социолога Вадима Борисова и его британского коллеги Саймона Кларка «Реформа и революция в коммунистическом заповеднике» — о грандиозной классовой битве 1993 – шахтерской забастовке в Донбассе, итогами которой умело воспользовалась местная номенклатура. Борисов был на месте событий и вел дневник забастовки. Из статьи вырисовываются неожиданные аспекты рабочего движения, в котором мотивы социального протеста оказались тесно связанными с ксенофобией.

«Небезпеки добре ілюструє попередній спонтанний шахтарський страйк на Донбасі — одноденний страйк у серпні 1992-го, коли шахтарі зажадали вигнання з міста всіх вихідців із кавказьких і середньоазіатських республік, які не були там прописані. Цю вимогу з радістю виконали місцеві бандити, вчинивши великий погром. Поширене підозріле ставлення до робітників шахти ім. Засядька та до угоди, досягнутої зі Звягільським, мало сильний антисемітський елемент. Цю шахту місцеві називають «єврейською», бо Звягільський — єврей. Перед робітничими лідерами стоїть дилема: вони мало чого змогли досягти, використовуючи наявні канали, але якщо страйковий рух вийде за їхні рамки, він може розвинутися в дуже неприємних напрямках. ——————————————————————

Вадим Борисов «Ночное домино на Октябрьской площади». М., РОСПЭН, 1999.

Об авторе: российский социолог, в 1994-2005 – глава Института сравнительных исследований трудовых отношений. В разгар шахтерской забастовки 1993 он приехал в Донбасс и вел дневник этой «классовой битвы».

Почему важно прочесть: автор процитированной выше статьи из сборника про капитализм в Украине оставил важное документальное свидетельство по истории Донбасса. Его «Дневник забастовки» ценен попыткой проанализировать по горячим следам постсоветские трансформации в одном из индустриальных регионов бывшего Союза. Выхваченные глазом внимательного наблюдателя детали и лица, многое расскажут о прошлом и о будущем Донбасса. Тут и циничные манипуляции «угольного барона» Ефима Звягильского, прокладывающего себе на спинах горняков путь к власти, и приехавшие на переговоры киевские керманычи во главе с «украинским Чубайсом» Пинзеником (смесь дорогого костюма и демагогии «да я сам лучше на шахту пойду работать»). А на митингах уже шныряют проповедники «особого пути Донбасса», которые пытаются трансформировать недовольство рабочих в неприязнь к Украине как к стране, разжигают ненависть к «западенцам». Тут и «молодой политик» Азаров, и будущий вождь донбасских сепаратистов Базилюк. «Президент проводит политику РУХа. В Донецке разместили полк национальной гвардии. В Донецком регионе должен быть предоставлен равный статус русского языка», — говорит один из ораторов (знакомая риторика, а это 1993).

«Донбасская забастовка стала мощным социальным лифтом для представителей региональной элиты, которые благодаря ей заняли руководящие посты в центральных органах власти. Доминирование региональной элиты в центральном аппарате определило в свою очередь, доминирование интересов отрасли, занимающей господствующее положение в Донецком регионе – угольной. Однако превосходство оказалось временным» —————————————————————

Татаринов Сергей, Федотов Сергей «Штетл-Бахмут — феномен еврейского народа в Донбассе». Харьков, «Слово», 2013.

Об авторах: украинские историки, занимающиеся региональными краеведческими исследованиями

Почему важно прочесть: стереотипность восприятия Донбасса как некой гомогенной социальной среды, переваренной заводами и фабриками, разбивается вдребезги при знакомстве с реальной историей края. Донбасс по настоящему многоукладный, поликультурный регион, в который стекались предприимчивые люди разных национальностей. В книге украинских историков перед нами предстает мир евреев Бахмута и окрестностей. Есть множество интересных фактов и статистики, настоящая история еврейской колонизации Донбасса. Авторы показывают евреев Бахмута в разные периоды (от легендарных времен хазар до советского времени) и разных сферах жизни — в бизнесе, в криминале, в революции, в повседневности.

«Французов заметно разбогател. Построил новый двухэтажный дом, ездил на одном из первых в Бахмуте автомобиле «Роллс-Ройс». Купил землю для строительства большого железопрокатного завода, завез кирпич…Французов все же сделал окончательный политический выбор в пользу белых и выехал в 1919 в занятый деникинцами Ростов, ухитрившись вывезти с собой несколько вагонов продукции и оборудования. На новом месте он надеялся продолжить дело, начато в Бахмуте. Дальнейшая судьба Французова точно не известна. Поговаривали, что на своем автомобиле «Роллс-Ройс» он подрабатывал таксистом в советском Ростове в 20-е годы, почти как Козлевич на «Антилопе Гну».

Продолжение следует…

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Проект профінансовано з коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, фінансованої у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних cправ Республіки Польщі та Уряду Канади