«ЛНР» добыла больше угля для поставок в «ДНР»

Основную часть «экспорта» добыли на шахте «Белореченская»

В «ЛНР» рассказали, как находящаяся на оккупированной части Луганской области шахта «Белореченская» долго стояла без работы из-за невозможности продать добытый уголь, а потом нарастила добычу, поставляя продукцию в «ДНР». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности генерального директора ГУП «Центруголь» Юрий Жилинский, передает подконтрольный группировке «ЛНР» сайт ЛИЦ.

«Шахта длительное время из-за отсутствия рынка сбыта не вела свою основную деятельность, то есть добычу угля. С середины июня на рынке сбыта у нас появился партнер в лице Зуевской ТЭЦ в ДНР, куда отгружается наша угольная продукция. До конца года работаем в этом режиме – 40-45 тыс. тонн (в месяц)» – сказал он.

Жилинский также отметил, что расширение рынков сбыта позволили «Белореченской» также начать процесс обновления оборудования.

Ранее РГ сообщала, что добытый в ОРДЛО антрацит вывозится в Россию, откуда его продают в другие страны. Также министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский подтвердил факт поставки в страну 11 тыс. тонн антрацита с оккупированных районов Донбасса.