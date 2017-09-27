Главари «ЛНР» получили разнарядку: увеличить объем антиукраинской пропаганды

В Кремле требуют, чтобы российское телерадиовещание охватывало как можно больше оккупированных территории

В «ЛНР» принимают меры по увеличению объемов пророссийского информационного контента в целях дальнейшего продвижения антиукраинской пропаганды. Делается это по указанию кураторов из РФ, — сообщает в Facebook координатор «Информационного Сопротивления» Дмитрий Тымчук.

В частности, «министром связи и массовых коммуникаций ЛНР» реализуется проект по увеличению зоны охвата населения временно оккупированной территории радиовещанием. В рамках данной инициативы «государственное унитарное предприятие ЛНР» «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения» обязали обеспечить установку двух дополнительных радиовещательных передатчиков в Чернухино и Хрустальном (Красный Луч).

Кроме того, начат комплексный ремонт оборудования, который стоит на балансе «КРРТ», к проведению которого привлекаются сотрудники ООО «Корпорация «Радиострой» (Москва, РФ). В то же время, вместо закрытого телеканала «LifeNews» на временно оккупированной территории будет начато вещание российского развлекательного телеканала «Пятница».