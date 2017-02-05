Первый «глава ЛНР» Болотов скончался (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

«Сердце прихватило». Теперь официально

28.01.2017, 15:05

Первый глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константина Кнырика.

«Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал он.

Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в московском регионе.

«Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках», — сказал он.

Плотницкий, которого Болотов обвинял в убийстве мирных жителей, соболезнует

28.01.2017, 13:27

Глава группировки «ЛНР» Игорь Плотницкий соболезнует родным и близким Валерия Болотова. Сообщение за подписью Плотницкого опубликовано на сайте «государственного» информагентства «ЛуганскИнформЦентр» и на сайте «главы ЛНР».

«Преждевременный уход из жизни первого лидера Луганской Народной Республики Валерия Дмитриевича Болотова – тяжелая утрата для его родных. Валерий Дмитриевич стоял у истоков создания народной Республики. С его именем связаны наши первые шаги на пути к свободе и независимости. И мы будем помнить об этом всегда. От лица жителей Луганской Народной Республики приношу искренние соболезнования родным и близким Валерия Дмитриевича. Вечная память», – говорится в соболезновании.

Напомним, в последнем большом интервью Валерий Болотов обвинил батальон «Заря» Игоря Плотницкого в обстрелах жилых домов и гибели мирных жителей летом 2014 года, а также в саботаже.

«– Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так? – был вопрос журналиста.

– Да. И не только «Заря». Сюда было заслано много людей, которые должны были совершать диверсии и разлагать дисциплину. А в «Заре» оказался самый большой процент этих «диверсантов», – отвечал Болотов. – Я в свое время отдал приказ Плотницкому собрать батальон для защиты правопорядка в городе, участия в боевых действиях и защиты границ ЛНР. Однако, как оказалось, батальон «работал» для другого».

Царев рассказал о последних часах жизни Болотова

27.01.2017, 22:30

Подробности о смерти Валерия Болотова рассказал Олег Царев – глава несуществующего де-факто «Союза народных республик», который был создан летом 2014-го в составе «ЛНР» и «ДНР». Скрывающийся в России сепаратист рассказал о последних часах жизни «народного губернатора» российскому изданию «ПолитНавигатор».

«Он вчера себя плохо чувствовал. Сегодня с утра вроде бы чувствовал себя нормально. В 2:30 еще переписывался СМСками с Леной, его супругой, а в 3 часа она пришла – уже его нет в живых. По-видимому, сердце», – сообщил Царев.

Также Царев рассказал, чем Валерий Болотов занимался последние 2,5 года в России после того, как покинул Луганск, отдав власть Игорю Плотницкому.

«Он жил жизнью республики, полностью участвовал во всех процессах. Я его часто видел в Государственной Думе, у нас общие друзья. Приезжал ко мне в Крым не так давно», – говорит Царев.

Он рассказывает, что познакомился с Болотовым в захваченном здании СБУ. Царев туда приехал как кандидат в президенты Украины, его приняли, говорит, тепло.

В пользу версии о смертельном сердечном приступе у молодого еще человека (Болотов родился 13 февраля 1970 и не дожил 2 недели до 47-летия), по мнению Царева, говорят нервные потрясения и постоянная нагрузка весной-летом 2014-го.

«Те люди, которые захватили СБУ, — они были уверены, что все делают правильно, но они были уверены, что они погибнут, жили все время в ожидании штурма и что их сейчас зачистят. И только жители Луганска, которые стали кольцом вокруг, не дали с ними расправиться. Потом мы вместе проводили референдум, были в здании, когда его обстреляли… украинский самолет… (имеется в виду не признанный украинскими военными авиаудар по захваченной Луганской ОГА 2 июня 2014 года. - РГ) И потом все события, когда Луганск был фактически в кольце. Погибшие дети, погибшие люди, пенсионеры. И, конечно же, все это было очень тяжело психологически», — объясняет Царев.

Он утверждает, что Валерий Болотов был человеком «очень эмоциональным, все пропускал через себя, внешне сохраняя невозмутимость». Из слов Царева выходит, что они были достаточно близки с Болотовым. Якобы их семьи находились в Крыму в 2014 году вместе, жены и дети дружили между собой.

На вопрос, могли ли быть сейчас у Болотова враги, которые его убили, Царев заявил: тут сомнений быть не может, «просто у него не выдержало сердце». Мол, вскрытия не было еще, «но нет никаких предпосылок говорить о том, что это убийство».

Появились версии о причине внезапной смерти Болотова

27.01.2017, 19:10

Смерть Валерия Болотова подтверждают все новые сторонники «Новороссии».

«Народный губернатор», первый «глава ЛНР» Валерий Болотов скончался несколько часов назад, сообщил глава информационного центра «Юго-восточный фронт» Константин Кнырик, передает «Интерфакс».

«Валерий Болотов скончался, предварительно, от сердечного приступа в своей квартире в Москве два часа назад. Ему внезапно стало плохо», — сказал собеседник агентства.

Смерть Болотова подтверждает главный коммунист «ЛНР»

18:47

О смерти Валерия Болотова сообщил на своей странице «Вконтакте» «первый секретарь ЦК КПЛНР» Игорь Гуменюк. «Прощай командир! Не верится! Память о тебе всегда будет в наших сердцах! Земля пухом!», – написал Гуменюк.

Гуменюк был знаком с «народным губернатором» и не раз публиковал на своей странице совместные фото.

Примечательно, что все фото сделаны в России, уже после того как Болотов оставил пределы «ЛНР».

Вслед за первым сообщением о смерти Болотова глава луганских коммунистов запостил на страницу еще несколько снимков, где он вместе с Болотовым, сопроводив патетическим текстом:

«Умер Валера… ещё молод и полон сил. Память о легендарном основателе ЛНР будет жить в наших сердцах и в истории Великой России. Мы тебя никогда не забудем!» – пишет «первый секретарь ЦК КПЛНР».

Умер первый глава ЛНР Валерий Болотов

27.01.2017, 18:02

Первый глава группировки «Луганская народная республика» Валерий Болотов умер. Об этом заявил экс-глава «Донецкой народной республики» Александр Бородай и подтвердил источник, близкий к Болотову. Причины смерти выясняются, передает РБК.

Бородай сказал РБК, что узнал о смерти Болотова от его близких, уточнив, что не в курсе подробностей смерти. Источник РБК, близкий к Болотову, подтвердил смерть экс-главы «ЛНР» в пятницу, 27 января. Причины смерти Болотова выясняются.

Болотов был первым руководителем «Луганской народной республики» и являлся членом Союза добровольцев Донбасса. «Как глава союза выражаю глубокие соболезнования его родным и близким, — сказал экс-премьер непризнанной «Донецкой народной республики». — Не могу сказать, что близко его знал в период событий 2014 года, но тем не менее это был человек, который внес значительный вклад в первую стадию становления «ЛНР»».

Бородай заявил, что от имени Союза добровольцев Донбасса предложит властям «ЛНР» увековечить память первого лидера «республики», поставив памятник.

Напомним, в апреле 2014 года во время выступлений пророссийских сепаратистов Луганска Валерий Болотов был «народным губернатором» Луганской области. Он участвовал в вооруженном захвате здания Управления СБУ в Луганской области, был одним из командиров «армии Юго-Востока». 14 августа 2014 год ушел в отставку после ранения. Его сменил на посту главы ЛНР Игорь Плотницкий, позже подписавший минские соглашения.

Болотов — уроженец города Стаханова Луганской области. Служил в Витебской воздушно-десантной дивизии, участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

Последнее публичное интервью Болотова взяло агентство «Росбалт». В нем экс-глава ЛНР жестко критиковал своего преемника Плотницкого, сказав, что был лишен своего поста в результате заговора