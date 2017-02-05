Обнародована официальная причина смерти Болотова

Первый глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов скончался от острой сердечной недостаточности, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя информационного центра «Юго-Восточный фронт» Константина Кнырика.
«Официальная причина смерти — острая сердечная недостаточность», — сказал он.
Кнырик сообщил, что Болотова похоронят во вторник в московском регионе.
«Панихида пройдет на Троекуровском кладбище. Место погребения пока определяется. Это может быть как в Москве, так и в Подмосковье, например в Химках», — сказал он.