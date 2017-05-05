Боевики ОРДО дискредитируют ВСУ

С целью дискредитации ВСУ, боевики из незаконных формирований открыли огонь по селу Безыменное, где в это время находились украинские и российские представители СЦКК

Накануне вечером село Безыменное Новоазовского района Донецкой области было обстреляно незаконными вооруженными формированиями ОРДО. В этот момент в населенном пункте пребывали военнослужащие ВСУ в составе СЦКК вместе с представителями российской стороны СЦКК.

«С целью дискредитации правительства Украины и осуществления провокации в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины 4 мая около 18 часов НВФ ОРДО совершили обстрел по населенному пункту Безыменное. Под обстрел попали как и военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые находились в составе наблюдательной группы СЦКК, так и представители российской стороны СЦКК», — говорится в сообщении пресс-центра АТО.

В штабе сообщают, что происходящее – это часть информационной атаки. Боевики предвзято обвиняют ВСУ в применении танков, не имея при этом документальных подтверждений.

«При выдвижении фейковых обвинений незаконные вооруженные формирования не учитывают расстояние между населенными пунктами, пренебрегают характером местности, тактико-техническими характеристиками вооружений, особенно тем фактом, что Вооруженные силы Украины, выполняя Минские договоренности, полностью отвели от линии разграничения тяжелое вооружение, в том числе танки», — подчеркивают в пресс-центре.

В источнике говорится, что подобные действия дискредитируют самих боевиков из ОРДЛО, подтверждая тот факт, что это именно они нарушают Минские обязательства по применению и отводу запрещенного вооружения.