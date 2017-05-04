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Штаб АТО: боевики до сих пор не отдают тела погибших воинов ВСУ


Штаб АТО сообщает, что представители ОРЛО третьи сутки не отдают тела военнослужащих, погибших под Светлодарской дугой

Боевики из ОРЛО третьи сутки обещают передать тела погибших военнослужащих ВСУ и постоянно меняют условия передачи. Сообщение об этом опубликовал пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«В рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «ЭВАКУАЦИЯ 200», сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, началась процедура по возврату тел героев на подконтрольную Украины территорию», — говорится в сообщении.

Сразу после того, как стало известно о гибели бойцов, украинская сторона была готова забрать тела погибших и передать их родственникам. Однако, несмотря на все усилия ВСУ, боевики из ОРЛО постоянно меняют место передачи тел защитников.

В штабе АТО отметили, что в случаях, когда идет речь о гибели врага, представители ВСУ следуют морально-этическим нормам и как можно быстрее передают тела погибших.

Напомним, 3 мая стало известно о гибели украинских военных на Светлодарской дуге. Сообщается, что трое бойцов ВСУ погибли, спасая товарища.

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