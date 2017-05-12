Бывший боевик «ДНР» воспользовался программой СБУ

Программа СБУ «На тебе чекають вдома» помогла бывшему боевику «ДНР» вернуться домой

В рамках программы «На тебе чекають вдома» сотрудники СБУ убедили бывшего боевика незаконной группировки «ДНР» добровольно сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В ходе расследования было установлено, что житель Донеччины, имя которого не называется, в марте 2016 года сказал семье, что едет на заработки в Харьков, а сам отправился в Донецк, где стал членом незаконной группировки «ДНР». В обязанности новоявленного боевика было обустройство незаконных блокпостов террористов и осуществление через них пропускного режима.

«Он лично убедился, что руководство боевиков ведет аморальный образ жизни, на первый план ставит собственное обогащение, жестоко относится к подчиненным и постоянно грабит мирное население. Поэтому через год человек решил вернуться к мирной жизни», — говорится в сообщении.

Узнав, где находится бывший боевик, его родственники посоветовали ему воспользоваться программой возвращения домой. Недавно он написал заявление о о добровольном выходе из состава незаконного вооруженного формирования террористов и вернулся к близким. В ближайшее время он рассчитывает на освобождение от уголовной ответственности.

Пресс-центр сообщает, что мужчина призвал участников незаконных группировок, не совершивших тяжких преступлений, сложить оружие и возвращаться к мирной жизни.

Напомним, что сегодня пресс-центр штаба АТО сообщил о том, что один из бойцов ВСУ сдался в плен боевикам.