Взорванную БМД отправили в «музей»

«Ночные волки» разместили бывший памятник десантникам в «музее боевой славы 2014-2015 годов»

Взорванная накануне БМД была размещена в «музее», посвященном войне на Донбассе. Этому поспособствовали участники луганского мотоклуба «Ночные волки», — сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на Виталия Кишкинова, участника мотоклуба с кличкой «Прокурор».

«Работники городского коммунального предприятия ЭЛУА вчера (19 сентября) доставили разрушенную в результате взрыва БМД к нам. Ее сильно разорвало на три части – отдельно башня, остов, гусеницы. Попытались собрать, но поняли, что боевую машину восстановить и вернуть на постамент нельзя из-за того, что ее корпус алюминиевый и провести сварку нереально», – отметил Кишкинов.

В дальнейшем остатки машины планируют экспонировать в музее.

«Как-то соединили части машины и оставили у себя в музее, где экспонируется вся подбитая техника. Еще в дальнейшем будем работать над ремонтом БМД. А затем планируем рассказывать посетителям музея об этом акте вандализма в столице Республики, о том, как наши противники воюют с памятниками», – добавил президент мотоклуба.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в результате взрыва был уничтожен памятник десантникам, который имел вид установленной на постамент БМД.