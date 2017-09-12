Без России, согласования с боевиками и на всей оккупированной территории, — Порошенко

Президент Украины озвучил, какой он видит миротворческую миссию на Донбассе.

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории неподконтрольного Донбасса, включая участок российско-украинкой границы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко сегодня в своем выступлении в парламенте.

«Мы выступаем за разворачивание полноценной миротворческой миссии ООН на всем Донбассе. Ее целью должна быть не консервация российской оккупации, не легализация российского военного присутствия, а обеспечение длительного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и полное восстановление территориальной целостности Украины», — сообщил он.

По словам президента, миссия должна быть размещена на всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неподконтрольный участок российско-украинской границы.

«Миссия должна отвечать руководствующим принципам осуществления международных операций ООН, что априори исключает участие страны-агрессора или сторон конфликта», — добавил он.

Порошенко также исключает согласование с боевиками параметров участия будущей миссии ООН.

«Работа над этой инициативой не является основанием для отмены существующих международных санкций против РФ. Они должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства через выполнение Минских соглашений», — отметил глава государства.

Напомним, что Владимир Путин заявил о целесообразности размещения миротворцев на Донбассе для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ . В частности, он считает, что миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе, и должны быть введены после прямых переговоров с оккупированными Донецком и Луганском.